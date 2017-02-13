Возможности цифровой трансформации экономики стран ЕАЭС обсудили в Сколково

Вопрос цифровой трансформации тесно связан с очень многими глобальными вызовами.

В течение двух дней эксперты совместно с представителями бизнеса, сотрудниками Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и инновационного центра «Сколково» искали эффективные инструменты для реализации программ по цифровой трансформации экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также формировали портфель проектов, способных стать драйверами оцифровки различных отраслей и создать новые сегменты рынка.

Организаторами семинара стали Деловой совет ЕАЭС и Евразийский центр интеграционных исследований и коммуникаций при поддержке Евразийской экономической комиссии. К участию в семинаре были приглашены порядка 100 представителей бизнеса из стран ЕАЭС.

Открывая семинар, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что вопрос цифровой трансформации тесно связан с очень многими глобальными вызовами, стоящими перед странами Евразийского экономического союза. Он обратил внимание на то, что в мире повсеместно происходит оцифровка экономики, новая модель экономического развития меняет мировой уклад, форму самоорганизации общества. Базовым процессом становится процесс производства знаний, вокруг которого формируется новая инфраструктура. Производство товаров на базе прежней инфраструктуры — старая модель индустриального общества, уходящая в прошлое. По мнению председателя коллегии ЕЭК, максимальная добавочная стоимость сегодня создается в отраслях «новой экономики», а также в тех сегментах традиционного бизнеса, который прошел оцифровку. Это позволяет резко повышать производительность труда, связывая эти отрасли с межотраслевыми цифровыми платформами.

Говоря о том, как цели и задачи ЕЭК соотносятся с этими глобальными вызовами, Тигран Саркисян заявил, что в условиях цифровой трансформации задача обеспечить свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, снять все барьеры, ограничения и изъятия приобретает новые точки поддержки и одновременно сталкивается с ранее не учтенными трудностями. В частности, появление международных цифровых платформ заставляет по-новому взглянуть на проблему политического и экономического суверенитета.

«В состоянии ли мы ответить на этот вызов, в состоянии ли выстроить свои собственные межотраслевые цифровые платформы ЕАЭС, что в принципе и соотносится с проблемой управления и проблемой экономического суверенитета», — с таким вопросом обратился Тигран Саркисян к участникам семинара в конце своего выступления, пожелав им успешной и констру​​​​ктивной работы.

В свою очередь президент делового совета ЕАЭС Виктор Христенко​ сказал, что цифровая трансформация экономики неслучайно попала в план работы на 2017 года Делового совета ЕАЭС и Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и ДС ЕАЭС. Эта тема стала завершающей точкой в повестке прошлого года на Высшем Евразийском экономическом совете на уровне глав государств стран Союза. По мнению Виктора Христенко, цифровая трансформация экономики уже является тем настоящим, в котором мы живем: «Цифровая трансформация экономики — это не про информационные технологии, а в большей степени про слом существующих представлений о бизнесе, хозяйствовании, управлении, конкурентоспособности, прибыли. Это коренное изменение всего того, к чему мы привыкли, — отметил президент Делового совета ЕАЭС. — Мы должны понять собственное место и наличие ресурсов, сможем ли мы вписаться в эти процессы».

Виктор Христенко разделил точку зрения председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна о необходимости выработки консолидированной позиции бизнеса по этому вопросу и представления президентам стран Союза адекватной повестки по цифровой трансформации.

«Это будет единственный шанс для нас, который даст возможность чуть-чуть подняться над национальными интересами, поскольку цифровая трансформация — это, наверное, самый глобальный из всех процессов глобализации. Нет ничего более всепроникающего, все меняющего в глобальном смысле, для которого не существует реальных границ, чем цифровая трансформация. Может быть, это позволит урезонить национальные интересы и понять, что на наднациональном уровне, на евразийском пространстве можно сделать еще какие-то реальные шаги в области цифрового пространства. Иначе это будет сделано за нас», — подчеркнул президент Делового совета ЕАЭС.

Член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян обратила внимание участников семинара на то, что, по оценке экспертов, к 2025 году от 40 до 50% ВВП в наиболее развитых странах будут создаваться в рамках цифровой экономики. Это значит, что большинство бизнес-процессов будет реализовано с помощью цифровых платформ. В связи с этим, по словам министра, встают вопросы: «Какие платформы будут работать в странах ЕАЭС? Кто будет управлять ими и данными, которые они аккумулируют, соответственно, формировать ту или иную бизнес-модель развития? Как добавленная стоимость, создаваемая цифровыми активами, будет распределяться между владельцами платформ и их пользователями?».

Говоря о принципиальных отличиях нового технологического этапа, Карине Минасян отметила, что «цифровая экономика — это совместная экономика прозрачности и доверия», и только совместными усилиями государств и бизнеса можно получить максимальный экономический эффект. Сегодня государства-члены совместно с ЕЭК разрабатывают основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС, которые будут включать инициативы, в том числе регуляторные, прорывные евразийские проекты и необходимые механизмы их реализации.

Президент российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин так сформулировал задачу для бизнес-сообщества: «Мы должны создать мощный стимул к развитию цифровых технологий, цифрового пространства, цифровых платформ для формирования добавленной стоимости и на ней зарабатывать. Цифровая трансформация — это способ включить наши национальные экономики в глобальные цепочки добавленной стоимости».

Александр Шохин выступил за создание евразийской технологической платформы при условии, что она будет конкурентоспособна и совместима с другими международными платформами, в частности европейской, китайской и т.д. Президент РСПП призвал представителей бизнес-сообщества сформировать предложения по всем направлениям экономики, чтобы не оказаться отстающими. «Мы не имеем права отстать с цифровой трансформацией и на 10, и 20 лет. Здесь настолько время сжато, что надо идти в ногу с остальным миром, и я надеюсь, что бизнес понимает эти риски, и наше правительство, интеграционное сообщество понимают перспективность темы и свою ответственность в решении этих задач», — подчеркнул президент РСПП.

Участники семинара в течение двух дней проработают стратегии оцифровки экономик стран ЕАЭС по семи направлениям, включающим, например, общие финансовый и энергетический рынки, торговлю и е-commerce, транспортно-логистическую инфраструктуру, образование и подготовку кадров.

Результатом двухдневной работы станут проекты, которые могут быть реализованы уже в ближайшее время. Степень их реалистичности и проработанности будут оценивать специалисты ЕЭК совместно с экспертами Делового совета ЕАЭС и инновационного центра «Сколково».