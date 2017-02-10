Xiaomi официально пришел в Казахстан

Продукция Xiaomi будет представлена в авторизованных магазинах Mi Store и в ведущих розничных сетях.

Китайский производитель электроники и мобильных девайсов Xiaomi теперь официально представлен в Казахстане. 10 февраля в Алматы прошла презентация бренда. Официальным дистрибутором Xiaomi стала компания Al-Style.

Продукция Xiaomi будет представлена как в авторизованных магазинах Mi Store, так и в ведущих розничных сетях. В ассортименте Xiaomi — смартфоны и ноутбуки, техника для дома, различные носимые устройства, элементы системы Умного дома, а также дроны, гироскутеры и даже электрические самокаты и велосипеды. Практически весь ассортимент вскоре будет представлен на прилавках казахстанских фирменных магазинов Mi Store и в сетях партнеров.

Представители Al-Style отметили большое число «серых» смартфонов Xiaomi, продающихся в Казахстане. Они предостерегают покупателей от их приобретения ввиду отсутствия сервисной поддержки таких девайсов: «Сегодня на рынке присутствует множество так называемых „официальных“ и „фирменных“ магазинов. Однако у них нет ни одного документа, подтверждающего авторизационный статус. То же самое мы видим на просторах интернета. По запросу „Xiaomi Алматы“ поисковики выдают более сотни интернет-магазинов с теми же невероятными словами „официальный магазин...“ или „официальный представитель...“. Это не так». Единственным официальным дистрибутором Xiaomi является Al-Style, а сервис обеспечивает компания Alsi.

Первый официальный магазин Mi Store открылся уже сегодня в MEGA Alma-Ata. В Астане открытие намечено на 3 марта (MEGA Silk way). В этом году также появится Mi Store в Чимкенте, а в следующем — еще в нескольких в крупных городах Казахстана. Вместе с офлайновыми точками продаж запускается сайт Mi.com.kz, который дает возможность не только приобрести сертифицированные продукты, но и проверить свои устройства на оригинальность.

«Наша задача — культивировать бренд на казахстанском рынке. Со смартфонами Xiaomi мы готовы занять в Казахстане определенную нишу и войти в пятерку лидеров рынка», — отметил Виталий Мерзликин, генеральный директор компании Al-Style.

Под определенной нишей представители Al-Style подразумевают долю в 10% рынка мобильных телефонов. Этого показателя планируется добиться в ближайшие два года. Компания рассчитывает занять 4 место в списке самых популярных брендов в Казахстане (после Samsung, Apple и LG).

«В 2016 году рынок мобильных телефонов в Казахстане взял курс на рост после достаточного долгого падения. Неудовлетворенный спрос оказывает существенное влияние на рост импорта мобильных устройств. И многие потребители ожидают увидеть на рынке новые технологичные модели, при этом надежные и по доступным ценам. Планы компании Xiaomi подкреплены эффективной ценовой политикой. Поэтому цены на смартфоны Mi всегда максимально близки к себестоимости, и покупатель не переплачивает за имя компании или рекламу, которая поддерживается внутри сообщества пользователей. В нынешние непростые финансовые времена потребители охотнее обращают внимание на доступные модели и ориентируются на гаджеты среднего ценового сегмента, за 40-45 тысяч тенге. У бренда Mi есть высокотехнологичные смартфоны за эти деньги, при этом своими характеристиками они соответствуют более дорогим устройствам лидеров рынка», — заявил Виталий Мерзликин.

Xiaomi приходит в Казахстан с собственной операционной системой MIUI. Разработку, сочетающую в себе достоинства самых популярных операционных систем Android и iOS, специалисты считают альтернативной платформой. Ожидается, что уже через несколько месяцев появится MIUI на казахском языке — проект по локализации уже запущен.

В ходе мероприятия была представлена новинка, безрамочный смартфон Mi Mix, анонсированный в ноябре прошлого года. Он интересен тем, что 91,3 % передней панели девайса занимает 6,4-дюймовый сенсорный экран. При этом по габаритам Mi Mix сопоставим с аппаратами, в которых установлен экран диагональю 5,5 дюйма, например — с iPhone 7Plus.

«Чтобы воплотить смартфон, почти полностью состоящий только из экрана, пришлось избавиться от традиционного динамика и инфракрасного датчика расстояния, а также изобрести камеру, которая вдвое меньше стандартной по размеру. Поскольку динамика у смартфона нет, инженеры использовали уникальную для смартфонов технологию — голос собеседника при разговоре воспроизводится акустической системой с использованием технологии костной проводимости. Это немного непривычно, но только в первое время», — рассказал Андрей Горлач, ведущий категориный менеджер Al-Style.

Xiaomi Mi Mix выполнен полностью в керамическом корпусе, работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 821 с частотой 2,35 Ггц, имеет 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Уже скоро премиальная версия этой модели появится в Казахстане. Стоимость Xiaomi Mi Mix составит 240 000 тг.