Абаев: объемы противоправного контента приняли беспрецедентные масштабы

В рамках борьбы с противоправным контентом министерством налажено тесное сотрудничество с ведущими зарубежными соцсетями и поисковыми службами.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев отметил опасное увеличение наносящей вред информации в интернете, объемы которой нельзя игнорировать, передает Sputnik.

«Министерством на постоянной основе ведется мониторинг информационного поля на предмет соблюдений требований законодательства. Это особенно актуально в последнее время. Объемы противоправного контента приняли беспрецедентные масштабы. Их деструктивное влияние на наших граждан, особенно подростков и детей, нельзя недооценивать. Вы это прекрасно знаете», — сказал Абаев на расширенной коллегии министерства.

В рамках борьбы с противоправным контентом министерством налажено тесное сотрудничество с ведущими зарубежными социальными сетями и поисковыми службами. Отмечается, что в этой работе акцент сделан на решение вопросов в предупредительном порядке. Так, по данным министерства, в 2016 году в адрес собственников и администраций интернет-ресурсов направлено около 500 писем-уведомлений касательно более 150 тысяч информационных материалов. В результате собственниками удалено свыше 110 тысяч противоправных материалов, содержащих признаки пропаганды идей терроризма и экстремизма, культа жестокости, насилия и суицида.

Напомним — недавно казахстанское интернет-сообщество призвали активнее реагировать на угрозы в соцсетях. В ЦАРКА заявили, что необходимо провести превентивно-профилактическую работу в связи с распространением деструктивных групп и нарастающим общественным резонансом.