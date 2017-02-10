Даурен Абаев назвал ответственных лиц за разработку программы «Цифровой Казахстан»

В мае 2017 года проект государственной должен быть внесен на рассмотрение правительства.

Глава МИК РК Даурен Абаев поручил департаменту информатизации в мае 2017 года внести на рассмотрение правительства проект государственной программы «Цифровой Казахстан», передает Today.kz.

«Поручаю Департаменту информатизации МИК РК в мае 2017 года внести в правительство проект государственной программы „Цифровой Казахстан“ с учетом поручений, озвученных Главой государства в послании народу Казахстана», — сказал Абаев в ходе коллегии ведомства.

Министр также пояснил, что в 2017 году в Казахстане планируют построить дополнительно 244 радиотелевизионных станции: «Министерством реализуется проект по введению цифрового телевещания. На данный момент охвачены 2,4 миллиона человек. К 2018 году мы должны охватить цифровым вещанием 95% населения страны. Поручаю холдингу „Зерде“ обеспечить в 2017 году строительство и ввод в эксплуатацию 244 радиотелевизионных станций. Этот проект должен быть на личном контроле курирующего вице-министра и руководителя холдинга „Зерде“. Курирующего вице-министра пока нет, но в ближайшее время мы надеемся назначить».

При этом спикер отметил, что число абонентов национальной спутниковой сети превысило 1,2 миллиона домохозяйств.

«В целом, по итогам реализации госпрограммы „Цифровой Казахстан“ до 2020 года планируется увеличить долю пользователей интернета до 80%, охватить цифровым и эфирным вещанием 95 процентов населения, повысить цифровую грамотность населения до 80%», — добавил министр.

Глава МИК РК подчеркнул, что планируется обеспечить рост сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны до 4,7%.