Сагинтаев оценил потенциал Парка инновационных технологий в Алматы

Глава кабмина ознакомился с научными разработками казахстанских ученых.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Алматы посетил Парк инновационных технологий, сообщает «Казахстанская правда» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В ходе посещения СЭЗ «ПИТ» Сагинтаев осмотрел современный учебно-тренажерный центр по профессиональной подготовке операторов, нефтяных инженеров, буровых подрядчиков и технических кадров сервисных компаний, а также компанию по производству современного импортозамещающего телекоммуникационного оборудования.

Также он провел совещание с представителями ИТ-компаний, работающих на территории СЭЗ «ПИТ», в ходе которого отметил, что для достижения целей, озвученных Главой государства в послании, необходимо использовать весь научный и инновационный потенциал страны.

Отмечается, что Президент поставил задачу создать новую модель роста экономики, в основе которой будут новые, перспективные технологии и инновации, что позволит Казахстану в 2050 году войти в 30-ку наиболее развитых стран мира. В связи с чем глава кабмина отметил, что СЭЗ «ПИТ» может внести значительный вклад в реализацию этой задачи.

По итогам совещания премьер-министр поручил министерствам по инвестициям и развитию, информации и коммуникаций проанализировать высказанные предложения и учесть их при разработке госпрограммы «Цифровой Казахстан».

СЭЗ «ПИТ» входит в Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», учрежденный правительством РК в 2015 году, который под зонтичным брендом Almaty Tech Garden консолидирует научно-техническую базу ведущих вузов и НИИ Алматы, а также компаний-участников СЭЗ «ПИТ». На сегодняшний день участниками инновационного кластера является 221 организация.