У HP Enterprise в Казахстане новый руководитель

Его возглавила обладатель премии Microsoft Circle of Excellence.

Сегодня стало известно о том, что казахстанский офис Hewlett Packard Enterprise возглавила Дана Алтыбаева. Ранее Дана была главой астанинского офиса «Microsoft Казахстан» и курировала работу с государственным сектором. В 2015 году на этой должности она была удостоена платиновой премии Circle of Excellence, вручаемой корпорацией Microsoft лучшим сотрудникам за выдающиеся достижения на глобальном уровне.