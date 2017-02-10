К концу 2017 года во всех райцентрах страны появится 4G

Вместе с тем, в целях снижения цифрового неравенства между городом и селом, министерством до 2020 года в рамках ГЧП будет реализован проект по покрытию ВОЛС более 1 300 сел.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал о планах ведомства по охвату населения высокоскоростным интернетом. В частности, МИК РК планирует внедрить 4G-интернет в большинстве населенных пунктов республики, передает «Казахстанская правда».

«К концу 2017 года сетями 4G мы планируем охватить все районные центры. В развитии сетей связи имеется выгода для населения, которое повсеместно получает качественные телекоммуникационные услуги, для операторов связи в виде увеличения абонентской базы, и для государства в виде дополнительных источников пополнения бюджета», — прокомментировал Абаев.

По его словам, общее количество абонентов 3G и 4G достигло 14 млн. А количество интернет-пользователей в целом в 2016 году достигло 72,9%. Все это позволило Казахстану занять 41-е место в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности.

«В республиканский бюджет поступило около 70 миллиардов тенге в виде платы сборов за использование радиочастотного спектра, — добавил спикер. — Вместе с тем, в целях снижения цифрового неравенства между городом и селом, министерством до 2020 года в рамках ГЧП будет реализован проект по покрытию волоконно-оптическими линиями более 1 300 сел, в которых проживают более 2 миллионов человек. Данное направление было отмечено Главой государства в послании как одно из важнейших. В этой связи поручаю департаменту связи до 1 марта провести согласование концепции проекта с министерством национальной экономики».

Холдингу «Зерде» поручено в 2017 году обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию 244 радиотелевизионных станций. По плану к 2018 году цифровым эфирным вещанием должна быть охвачена большая часть страны.

«Спутниковое вещание охватывает 100% территории Казахстана. По итогам 2016 года количество пользователей цифрового спутникового телерадиовещания Otau TV превысило 1,2 миллиона абонентов. Также министерством реализуется проект по введению цифрового эфирного вещания. На сегодняшний день им охвачено 2,4 миллиона человек. На данный момент по причине несогласованности действий Казтелерадио и затягивания процедур мы существенно отстаем от графиков строительства — к 2018 году мы должны охватить 95% населения страны цифровым эфирным вещанием», — отметил министр.