МИК РК отчиталось о проделанной в 2016 году работе

Созданное в мае 2016 года министерство курирует три направления: сферу информации, телекоммуникации и связь, оказание государственных услуг.

Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев подвел итоги деятельности ведомства за 2016 год и обозначил задачи, стоящие на текущий год в ходе расширенного заседания коллегии. Созданное в мае 2016 года министерство курирует три направления: сферу информации, телекоммуникации и связь, оказание государственных услуг.

Отрасль СМИ

В прошедшем году модернизированы государственные теле-, радиоканалы. Так, телеканалы «KazakhTV» и «Білім және мәдениет» были объединены под общим брендом «KazakhTV», что позволило повысить качество контента за счет сэкономленных средств. Проведен ребрендинг телеканала «24.kz», пересмотрена его концепция и сетка вещания. Телеканал «Kazsport», входящий в структуру РТРК «Казахстан», начал вещание в современном телевизионном формате HD. Усилена работа региональной сети РТРК «Казахстан» — централизован процесс контентного наполнения, внедрены новые форматы вещания, планируется техническая модернизация региональных телестудий. Для повышения качества работы государственных радиоканалов и расширения охвата их вещания создано ТОО «Ұлттық радио».

В рамках развития государственных печатных СМИ проведен редизайн газет «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан». Теперь они выходят в полноцветном формате, увеличена полосность газет, изменена верстка, модернизированы их сайты.

Интернет-ресурсы провели комплексную трансформацию с учетом меняющихся потребностей целевых аудиторий. Так, информационное агентство «Казинформ» вошло в топ самых востребованных новостных интернет-ресурсов страны. Акционерным обществом «Казконтент» проведена системная работа по трансформации шести порталов. Портал «Bnews» полностью изменил дизайн и подачу информации в сторону экспертно-аналитической составляющей.

Телекоммуникации и связь

Как заявили в министерстве, в результате создания современной телекоммуникационной инфраструктуры количество интернет-пользователей в 2016 году достигло 72,9%, обеспечив для Казахстана 41 место в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности.

Активно развиваются сети 3G и 4G, общее количество абонентов которых достигло 14,2 млн. К концу 2017 года сетями 4G планируется охватить все районные центры.

В 2016 году в республиканский бюджет поступило около 72 млрд тенге в виде плат и сборов за использование радиочастотного спектра.

Вместе с тем, в целях снижения «цифрового неравенства» между городом и селом министерством до 2020 года в рамках ГЧП будет реализован проект по покрытию волоконно-оптическими линиями порядка 1300 сел, в которых проживает более 2 млн человек.

Государственные услуги

«Высокое качество и простота получения госуслуг населением является одной из приоритетных задач министерства», — заявили в МИК РК.

На сегодня посредством инфраструктуры электронного правительства предоставляется 761 электронная услуга (240 электронных услуг портала eGov, 86 видов электронных лицензий и 435 электронных разрешений). За 2016 год через портал оказано более 41 млн услуг.

Параллельно услуги переводятся в мобильное приложение и к настоящему времени обеспечен доступ 83 услуг в данном формате. В прошлом месяце Правительством Объединенных Арабских Эмиратов мобильное приложение eGov номинировано на премию «Лучшая услуга мобильного правительства».

Через госкорпорацию «Правительство для граждан» оказываются 77% государственных услуг из единой точки доступа. Всего за 2016 год госкорпорацией предоставлено более 36 млн услуг.