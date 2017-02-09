В Алматы прошел Евразийский этап Open Innovations Startup Tour 2017

Отобрано 9 проектов, которые пройдут в полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции России и СНГ — Startup Village.

7-8 февраля в Алматы прошел региональный этап инновационного марафона фонда «Сколково» — Open Innovations Startup Tour 2017. Мероприятие состоялось на площадке университета «Туран» при поддержке министерства по инвестициям и развитию РК и Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» (Almaty Tech Garden).

В 2017 году Startup Tour проходит в пятый раз, объединяя участников в четырнадцати городах России и СНГ. Алматы стал третьим городом в инновационном марафоне. Евразийский этап Open Innovations Startup Tour —часть первого этапа в годовом цикле отбора стартап-команд. В этом в мероприятии приняли участие более 400 человек. По итогам двух дней лучшие участники получают возможность не только представить свои проекты и привлечь инвесторов, но и пройти в полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции России и СНГ — Startup Village.

Наряду с этим, все представленные стартап-проекты будут рассматриваться для участия в международной программе акселерации Startup Kazakhstan. Участники Startup Kazakhstan получат первоначальные инвестиции в размере до $100 000 и возможность пройти акселерацию. Эта инициатива реализуется Almaty Tech Garden при поддержке министерства по инвестициям и развитию РК. В результате реализации программы Startup Kazakhstan к 2020 г. будут созданы 500 инновационных субъектов малого и среднего бизнеса, 50 из которых должны стать экспортерами высокотехнологичной продукции. Вместе с тем, данные инновационные компании получат возможность развивать свои проекты на базе свободной экономической зоны «ПИТ», способствуя развитию научного и инновационного потенциала.

Как отмечают организаторы мероприятия, объединение институтов развития в общую экосистему поможет стартапам значительно сократить путь от идеи до ее реализации.

«Startup Tour учит, как создавать активное инновационное сообщество, основанное на доверии и непрекращающемся процессе обучения. Разрозненность — это непозволительная ошибка для современного предпринимательства, и в истории экономики тому много печальных примеров. Мы существуем в единой инновационной экосистеме. Наша задача — объединить все ее элементы: инвесторов, стартапы, науку и образование. Именно с этой миссией мы уже пятый год организуем Startup Tour. Главным инструментом оценки успешности по итогам нашей работы для нас самих является появление новых рабочих мест в регионах Российской Федерации и странах СНГ», — заявил Пекка Вильякайнен, советник президента фонда «Сколково».

Первый день Startup Tour 2017 был посвящен образовательной программе и менторской сессии, выступлениям и мастер-классам экспертов в области технологий и развития бизнеса. Участники смогли получить ценные знания и проверить свои бизнес-идеи. Во второй проекты были представлены на суд жюри по нескольким направлениям: информационные технологии, биомедицинские технологии и технологии для индустрии. Жюри выбрало 9 победителей по трем направлениям.

Информационные технологии:

1 место — Ринат Фазылбеков (проект «Агрошилд, комплексный сервис по управлению фермой»)

2 место — Андрей Зырьянов (проект «OrionM2M»)

3 место — Алексей Битюцкий (проект «Система ESCADA»)

Биомедицинские технологии:

1 место — Маулен Бектурганов (проект «Бионический протез руки»)

2 место — Акбар Тумабеков (проект «Устройство для автоматизации наложения швов — Lasso»)

3 место — Алимжан Кенесбеков (проект «Ци Вита — уникальная перчатка, измеряющая электропунктурную диагностику и выводящая диагноз человека в приложении на смартфоне»)

Индустриальные технологии:

1 место — Тилек Токтогазиев (проект «Инновационная юртичная теплица Nomad Greenhouse»)

2 место — Жарылкасын Садыков (проект «Энергосберегающая наклонная камера нового поколения для уборочных машин»)

3 место — Давид Огаджанян (проект «Энергоэффективный фасад зданий из инновационных композиционных стеновых пенатермоблоков»)

Эксперты фонда «Сколково» и приглашенные менторы, вошедшие в состав жюри, отметили высокий уровень казахстанских проектов, оценив технологичность, инновационную составляющую и актуальность представленных стартапов.

«Казахстанские работы продемонстрировали нам высокий инновационный потенциал страны и Евразийского региона. Мой интерес вызвали проекты по индустриальному треку, которые можно разделить на две группы. Первая — это проекты сугубо научные, до завершения исследования которых еще достаточно далеко и потенциал коммерциализации которых оценить пока трудно. Вторая группа — проекты с законченными бизнес-планами и внедрениями. Они не претендуют на завоевание мирового рынка, а фокусируются на локальных задачах. В том, что касается второй группы, то казахстанским коллегам в этом случае предстоит еще много работы, и, поскольку многие ребята хотят взаимодействовать со „Сколково“, перед нами поставлена интересная задача — как создавать условия для развития проектов, когда есть отличная локальная идея, но не совсем понятно место этих разработок в мире», — так прокомментировал итоги конкурса Александр Фертман, директор по науке, технологиям и образованию фонда «Сколково».

Конкурс инновационных проектов Tech Garden Startup Day определил лучшие идеи по следующим направлениям — Умная индустрия, Умная среда/Умный дом, Новая энергетика и чистые технологии, финансовые технологии:

— АнараСмагулова (проект «Разработка инфраструктуры пространно-временных данных для транспортировки и хранения продуктов питания» в г. Астана«)

— Ринат Фазылбеков (проект «Агрошилд, комплексный сервис по управлению фермой»)

— Маулен Бектурганов (проект «Бионический протез руки»)

— Алимжан Кенесбеков (проект «Ци Вита — уникальная перчатка, измеряющая электропунктурную диагностику и выводящая диагноз человека в приложении на смартфоне»)

— Меир Барменкулов (проект «Thermal Panels — greenhouse style»)

— Галымжан Габилов(проект «3d Printing of Medical Products»)

— Жарылкасын Садыков("Zhatva«)

— Алексей Захаров (проект «SmartEcoElectronics»)

Денежный приз в размере 150 000 тенге и возможность стать резидентом акселерации Tech Garden удостоился Мирас Нурахметов с проектом «Lingua Hub».