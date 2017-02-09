За поведением госслужащих в интернете будут следить

В условиях растущего влияния интернета актуальным становится понятие «сетевая культура чиновников».

В Казахстане разработан проект инструкций по поведению госслужащих в интернете. Об этом в ходе коллегии Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил заместитель главы ведомства Алик Шпекбаев, передает Today.kz.

«В условиях растущего влияния интернета актуальным становится понятие „сетевая культура чиновников“. Здесь для нас актуальны самые широкие возможности как для контроля, так и для профилактики», — сказал Шпекбаев.

При этом он предложил ряд норм по увеличению сроков давности по этическим проступкам и введение ограничения на госслужбу для лиц, нарушивших этические нормы, а также проведение ежегодных соцопросов и законодательное закрепление рамок поведения служащего в интернете.

«Предлагаю проработать часть вопросов, связанных с внесением законодательных поправок, регламентирующих использование госслужащими аккаунтов в социальных сетях и выбор эффективного механизма по их мониторингу. В настоящее время агентством разработан проект инструкции поведения госслужащих в интернете», — сообщил Шпекбаев.

В качестве одной из мер предлагается узаконить мониторинг аккаунтов госслужащих в соцсетях. Профильное ведомство уже ищет в соцсетях непристойные фотографии госслужащих. Сообщается, что в случае наличия компрометирующих фотографий, Агентством по делам госслужбы будут приняты необходимые меры.