Премьер-министр РК посетил ПИТ «Алатау».

Сагинтаеву сообщили, что переход на систему был полностью осуществлен в 2016 году. «Проект работает? Столько шуму было. „Оңай“ оказался не оңай („легко“ в переводе с казахского. — прим. ред.)», — сказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев во время посещения ПИТ «Алатау», передает Tengrinews.kz.

Этот вывод признал и аким Алматы Бауыржан Байбек. Он отметил, что были выдвинуты предложения по совершенствованию транспортного законодательства. В частности, нужна поддержка правительства для введения дифференцированного тарифа: «Во всем мире проездная карта стоит одну стоимость, а единый билет стоит в несколько раз дороже. У нас в законодательстве нет возможности ставить разные тарифы. Если мы повышаем, снижаем тарифы, мы должны дотировать льготным перевозчикам. Нужен дифференцированный проезд. Одноразовый проезд он должен быть дороже». Поправки в законодательство сейчас обсуждаются.