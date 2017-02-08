Клиенты Beeline могут переводить средства с мобильного баланса на банковскую карточку

Средства переводятся получателю в режиме онлайн и поступают практически мгновенно.

Beeline Казахстан заявил о том, что у абонентов появилась возможность вывода денежных средств с баланса мобильного телефона на банковские карты VISA или MasterCard, выпущенные банками Казахстана. Услуга доступна на платежном сервисе Money.beeline.kz, где также можно оплачивать услуги и товары с использованием денег на счету телефона.

Для пополнения банковской карты клиенту Beeline необходимо сделать 3 шага:

— Зайти на Money.beeline.kz, выбрать сервис «вывод на карту», ввести сумму и номер телефона, с которого будут произведен перевод

— Ввести данные карты получателя

— Указать СМС-код, который придет на номер абонента, с которого осуществляется перевод

Средства переводятся получателю в режиме онлайн и поступают практически мгновенно на счет платежной карточки. Переводы доступны только на банковские карты, выпущенные банками Казахстана. Минимальная сумма платежа — 1000 тенге, максимальная — 50000 тенге в сутки.

«Платежному сервису Money.beeline.kz чуть больше года. За этот небольшой срок мы развили его так, что на данный момент наши клиенты могут оплачивать свыше 200 сервисов и услуг. Сегодня мы представляем уникальную возможность по выводу средств с баланса телефона на любую банковскую карту в Казахстане. При этом пользователю нет надобности тратить время на дорогу и очереди, так как все происходит онлайн и за считанные минуты», — прокомментировал инициативу Олег Алдошин, главный директор по трансформации и стратегии Beeline Казахстан.

Платежный сервис Money.beeline.kz предоставляется с участием партнеров-операторов электронных денег и уполномоченных банков, имеющих лицензии Национального Банка РК.