В Узбекистане установят инфокиоски для доступа к e-госуслугам

Цель проекта — предоставить населению доступ даже в отдаленных районах республики.

В 2017 году Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана установит 250 информационных киосков по всей стране. Цель проекта — предоставить населению доступ к онлайн-госуслугам даже в отдаленных районах республики, передает Digital Report.

Устройства будут установлены в самых посещаемых местах — почтовых отделениях, нотариальных конторах. Особое внимание будет уделено отдаленным регионам страны, где бывают проблемы с доступом к интернету. Как отмечают в министерстве, сельское население ввиду информационной неграмотности не всегда может воспользоваться предоставленными возможностями. Инфокиоски же помогут им в этом, они будут подключены к глобальной сети, здесь установят простой и понятный функционал на двух языках — русском и узбекском.

Проект внедряет министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики. Оборудование будет использоваться импортное, а программное обеспечение будет разрабатывать узбекско-южнокорейская компания LG CNS Uzbekistan.