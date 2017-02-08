В Казахстане создается комплекс защитной системы «Киберщит»

Система представляет собой целый комплекс организационно-правовых и организационно-технических мер.

В Казахстане создается система «Киберщит», которая представляет собой целый комплекс организационно-правовых и организационно-технических мер. Об этом сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов на заседании правительства, передает Strategy2050.kz.

«Сейчас вырабатывается правоприменительная практика по принятой законодательной и нормативно-правовой базе для разработки и принятия концепции кибербезопасности „Киберщит“ Казахстана. Система представляет собой целый комплекс организационно-правовых и организационно-технических мер. Набор аппаратно-программных комплексов и проектов, реализуемых государственными органами в сфере информационной безопасности, кибербезопасности», — сообщил Б. Атамкулов.

Как сообщил министр, на данный момент для разработки и принятия концепции кибербезопасности «Киберщит» Казахстана законодательная база в значительной степени уже сформирована.

«В настоящее время вырабатывается правоприменительная практика по принятой законодательной и нормативно-правовой базе. Существует система централизованного управления сетями коммуникаций, которую называют Электронной границей. Создан сертификат безопасности, который позволяет ограничить доступ с территории страны к незаконной информации, использующей шифрование», — заключил Б. Атамкулов.