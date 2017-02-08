За казахстанцами будут следить больше камер видеонаблюдения

Число камер будет зависеть от финансовых возможностей местных бюджетов.

В Казахстане в первом полугодии увеличится число систем видеонаблюдения на улицах и других местах скопления людей. Об этом в ходе селекторного заседания правительства сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, сообщает «Казахстанская правда».

«В целях повышения эффективности охраны общественного порядка совместно с акиматами предполагается принять меры по поэтапному увеличению систем видеонаблюдения, прежде всего, на наиболее оживленных улицах, в местах массового пребывания граждан: рынках, торговых центрах и иных объектах», — заявил Калмуханбет Касымов.

Также он отметил, что планируется поэтапное увеличение в регионах фото- и видеорегистраторов на дорогах. В прошлом году камеры зарегистрировали более 900 тыс. нарушений ПДД. Специальные видеорегистраторы получат и сотрудники дорожной полиции. Их закупят уже в этом месяце.

«В связи с отказом от использования жезлов в работе дорожно-патрульной полиции планируем при поддержке акимов регионов решить вопрос обеспечения сотрудников светоотражающими нарукавниками, белыми перчатками и другими дополнительными элементами формы обмундирования. Учитывая, что с начала года надзор за дорожным движением осуществляется преимущественно методом автопатрулирования, также при поддержке акимов регионов будем поэтапно решать задачу доведения до положенных норм количества полицейских автопатрулей», — добавил глава МВД РК.

Отмечается также, что в планах министерства оснастить автомобили сельских участковых инспекторов специальными громкоговорящими устройствами и световыми сигналами.