В Казахстане стартовали продажи новой Galaxy A серии 2017 года
Смартфоны Galaxy A доступны в трех стильных цветах: черный, золотой и персиковый.
Samsung в начале января представила обновление популярной серии смартфонов Galaxy A тремя новыми моделями: Galaxy A7 (2017) с диагональю 5,7 дюйма, Galaxy A5 (2017) с диагональю 5,2 дюйма и Galaxy А3 (2017) с диагональю 4,7 дюйма. Новинки обладают стильным и современным дизайном, отличными техническими характеристиками и невероятно удобны в использовании.
«Мы всегда стараемся создавать для наших пользователей самые продвинутые продукты, — отметил Донг Джин Ко, президент направления Мобильных коммуникаций Samsung Electronics. — В новой Galaxy A серии мы усовершенствовали уже полюбившийся потребителям дизайн, а также технические возможности устройств».
Современный минималистичный корпус из 3D-стекла и металла — отличительная черта новой линейки. Плавные линии и отсутствие выступа камеры обеспечивают удобное и комфортное использование смартфона.
Запечатлеть яркие моменты помогут основная и фронтальная камеры с высоким разрешением (до 16 Мп) и сенсором Light+, обеспечивающим точную фокусировку даже в условиях недостаточной освещенности. Снимать селфи стало еще удобнее — кнопку затвора можно установить в любом месте экрана, а сам дисплей используется в качестве вспышки. Управление стало еще проще — достаточно провести снизу вверх по экрану для того, чтобы настроить камеру либо выбрать понравившийся фильтр.
Новые смартфоны готовы к самым сложным испытаниям. Впервые в истории серии Galaxy A устройства имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать новинки в любых условиях, будь то дождь или бассейн (их можно погружать на небольшую глубину).
Новые Galaxy A (2017) получили расширяемую память microSD объемом до 256 Гб. Слот для microSD больше не совмещен с разъемом для второй SIM-карты, поэтому пользователю больше не нужно выбирать: можно одновременно использовать microSD и вторую SIM-карту — это касается только двух старших моделей — А5 и А7.
Увеличилась емкость аккумулятора, помимо этого, при необходимости смартфон можно в кратчайшие сроки подзарядить в режиме быстрой зарядки через скоростной порт UBS Type-C (шнур можно вставлять любой стороной).
Новые смартфоны серии Galaxy A (2017) теперь имеют функцию «Всегда активный экран» — можно просматривать время, события в календаре и непрочитанные уведомления даже если смартфон находится в спящем режиме. Также смартфоны серии Galaxy A (2017) поддерживают платежный сервис Samsung Pay, позволяющий удобно и безопасно совершать платежи практически во всех торговый точках, благодаря технологиям NFC и MST.
Технические характеристики смартфонов Galaxy A (2017)
|
|
A7 (2017)
|
A5 (2017)
|
A3 (2017)
|
Дизайн
|
2.5D + 3D Стекло
+ Металлическая рамка
|
2.5D + 3D Стекло
+ Металлическая рамка
|
2.5D + 3D Стекло
+ Металлическая рамка
|
Экран
|
5.7″ Full HD sAMOLED
|
5.2″ Full HD sAMOLED
|
4.7″ HD sAMOLED
|
Камера
|
О : 16 Мп PDAF (F1.9)
|
О : 16 Мп PDAF (F1.9)
|
О : 13 Мп AF (F1.9)
|
Ф : 16 Мп FF (F1.9)
|
Ф : 16 Мп FF (F1.9)
|
Ф : 8 Мп FF (F1.9)
|
Процессор
|
Exynos 7880
(Octa A53 1.9 GHz)
|
Exynos 7880
(Octa A53 1.9 GHz)
|
Joshua
(Octa A53 1.6 GHz)
|
IP68
|
Поддерживает
|
Поддерживает
|
Поддерживает
|
Сеть
|
LTE Cat.6
|
LTE Cat.6
|
LTE Cat.6
|
Память
|
3 Гб + 32 Гб
microSD (до 256 Гб)
|
3 Гб + 32 Гб
microSD (до 256 Гб)
|
2 Гб + 16 Гб
microSD (до 256 Гб)
|
Аккумулятор
|
3600 мАч
Быстрая зарядка
|
3000 мАч
Быстрая зарядка
|
2350 мАч
отсутствует
|
Размеры
|
156,8×77,6×7,9 мм
|
146,1×71,4×7,9 мм
|
135,4×66,2×7,9 мм
|
Дополнительно
|
USB Type-C
Сканер отпечатков
MST/NFC
|
USB Type-C
Сканер отпечатков
MST/NFC
|
USB Type-C
Сканер отпечатков
MST/NFC