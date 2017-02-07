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В Казахстане стартовали продажи новой Galaxy A серии 2017 года

Смартфоны Galaxy A доступны в трех стильных цветах: черный, золотой и персиковый.

7 февраля 2017 14:06, Profit.kz
Рубрики: Железо, Новинки

Samsung в начале января представила обновление популярной серии смартфонов Galaxy A тремя новыми моделями: Galaxy A7 (2017) с диагональю 5,7 дюйма, Galaxy A5 (2017) с диагональю 5,2 дюйма и Galaxy А3 (2017) с диагональю 4,7 дюйма. Новинки обладают стильным и современным дизайном, отличными техническими характеристиками и невероятно удобны в использовании.

В Казахстане стартовали продажи новой Galaxy A серии 2017 года

«Мы всегда стараемся создавать для наших пользователей самые продвинутые продукты, — отметил Донг Джин Ко, президент направления Мобильных коммуникаций Samsung Electronics. — В новой Galaxy A серии мы усовершенствовали уже полюбившийся потребителям дизайн, а также технические возможности устройств».

Современный минималистичный корпус из 3D-стекла и металла — отличительная черта новой линейки. Плавные линии и отсутствие выступа камеры обеспечивают удобное и комфортное использование смартфона.

Запечатлеть яркие моменты помогут основная и фронтальная камеры с высоким разрешением (до 16 Мп) и сенсором Light+, обеспечивающим точную фокусировку даже в условиях недостаточной освещенности. Снимать селфи стало еще удобнее — кнопку затвора можно установить в любом месте экрана, а сам дисплей используется в качестве вспышки. Управление стало еще проще — достаточно провести снизу вверх по экрану для того, чтобы настроить камеру либо выбрать понравившийся фильтр.

Новые смартфоны готовы к самым сложным испытаниям. Впервые в истории серии Galaxy A устройства имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать новинки в любых условиях, будь то дождь или бассейн (их можно погружать на небольшую глубину).

Новые Galaxy A (2017) получили расширяемую память microSD объемом до 256 Гб. Слот для microSD больше не совмещен с разъемом для второй SIM-карты, поэтому пользователю больше не нужно выбирать: можно одновременно использовать microSD и вторую SIM-карту — это касается только двух старших моделей — А5 и А7.

Увеличилась емкость аккумулятора, помимо этого, при необходимости смартфон можно в кратчайшие сроки подзарядить в режиме быстрой зарядки через скоростной порт UBS Type-C (шнур можно вставлять любой стороной).

Новые смартфоны серии Galaxy A (2017) теперь имеют функцию «Всегда активный экран» — можно просматривать время, события в календаре и непрочитанные уведомления даже если смартфон находится в спящем режиме. Также смартфоны серии Galaxy A (2017) поддерживают платежный сервис Samsung Pay, позволяющий удобно и безопасно совершать платежи практически во всех торговый точках, благодаря технологиям NFC и MST.

Технические характеристики смартфонов Galaxy A (2017)

 

A7 (2017)

A5 (2017)

A3 (2017)

Дизайн

2.5D + 3D Стекло

+ Металлическая рамка

2.5D + 3D Стекло

+ Металлическая рамка

2.5D + 3D Стекло

+ Металлическая рамка

Экран

5.7″ Full HD sAMOLED

5.2″ Full HD sAMOLED

4.7″ HD sAMOLED

Камера

О : 16 Мп PDAF (F1.9)

О : 16 Мп PDAF (F1.9)

О : 13 Мп AF (F1.9)

Ф : 16 Мп FF (F1.9)

Ф : 16 Мп FF (F1.9)

Ф : 8 Мп FF (F1.9)

Процессор

Exynos 7880

(Octa A53 1.9 GHz)

Exynos 7880

(Octa A53 1.9 GHz)

Joshua

(Octa A53 1.6 GHz)

IP68

Поддерживает

Поддерживает

Поддерживает

Сеть

LTE Cat.6

LTE Cat.6

LTE Cat.6

Память

3 Гб + 32 Гб

microSD (до 256 Гб)

3 Гб + 32 Гб

microSD (до 256 Гб)

2 Гб + 16 Гб

microSD (до 256 Гб)

Аккумулятор

3600 мАч

Быстрая зарядка

3000 мАч

Быстрая зарядка

2350 мАч

отсутствует

Размеры

156,8×77,6×7,9 мм

146,1×71,4×7,9 мм

135,4×66,2×7,9 мм

Дополнительно

USB Type-C

Сканер отпечатков

MST/NFC

USB Type-C

Сканер отпечатков

MST/NFC

USB Type-C

Сканер отпечатков

MST/NFC