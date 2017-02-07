В Казахстане стартовали продажи новой Galaxy A серии 2017 года

Смартфоны Galaxy A доступны в трех стильных цветах: черный, золотой и персиковый.

Samsung в начале января представила обновление популярной серии смартфонов Galaxy A тремя новыми моделями: Galaxy A7 (2017) с диагональю 5,7 дюйма, Galaxy A5 (2017) с диагональю 5,2 дюйма и Galaxy А3 (2017) с диагональю 4,7 дюйма. Новинки обладают стильным и современным дизайном, отличными техническими характеристиками и невероятно удобны в использовании.

«Мы всегда стараемся создавать для наших пользователей самые продвинутые продукты, — отметил Донг Джин Ко, президент направления Мобильных коммуникаций Samsung Electronics. — В новой Galaxy A серии мы усовершенствовали уже полюбившийся потребителям дизайн, а также технические возможности устройств».

Современный минималистичный корпус из 3D-стекла и металла — отличительная черта новой линейки. Плавные линии и отсутствие выступа камеры обеспечивают удобное и комфортное использование смартфона.

Запечатлеть яркие моменты помогут основная и фронтальная камеры с высоким разрешением (до 16 Мп) и сенсором Light+, обеспечивающим точную фокусировку даже в условиях недостаточной освещенности. Снимать селфи стало еще удобнее — кнопку затвора можно установить в любом месте экрана, а сам дисплей используется в качестве вспышки. Управление стало еще проще — достаточно провести снизу вверх по экрану для того, чтобы настроить камеру либо выбрать понравившийся фильтр.

Новые смартфоны готовы к самым сложным испытаниям. Впервые в истории серии Galaxy A устройства имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать новинки в любых условиях, будь то дождь или бассейн (их можно погружать на небольшую глубину).

Новые Galaxy A (2017) получили расширяемую память microSD объемом до 256 Гб. Слот для microSD больше не совмещен с разъемом для второй SIM-карты, поэтому пользователю больше не нужно выбирать: можно одновременно использовать microSD и вторую SIM-карту — это касается только двух старших моделей — А5 и А7.

Увеличилась емкость аккумулятора, помимо этого, при необходимости смартфон можно в кратчайшие сроки подзарядить в режиме быстрой зарядки через скоростной порт UBS Type-C (шнур можно вставлять любой стороной).

Новые смартфоны серии Galaxy A (2017) теперь имеют функцию «Всегда активный экран» — можно просматривать время, события в календаре и непрочитанные уведомления даже если смартфон находится в спящем режиме. Также смартфоны серии Galaxy A (2017) поддерживают платежный сервис Samsung Pay, позволяющий удобно и безопасно совершать платежи практически во всех торговый точках, благодаря технологиям NFC и MST.

Технические характеристики смартфонов Galaxy A (2017)