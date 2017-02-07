В мероприятии приняли участие более 60 преподавателей из ведущих ВУЗов Казахстана, России, Узбекистана и Беларуси.

С 30 января по 2 февраля в Алматы прошла зимняя школа SAP СНГ 2017 для преподавателей ВУЗов. В мероприятии приняли участие более 60 преподавателей из ведущих ВУЗов Казахстана, России, Узбекистана и Беларуси. Соорганизатором и принимающей стороной мероприятия выступил Международный университет информационных технологий МУИТ.

Основными спикерами мероприятия выступили Игорь Белоусов и Юрий Куприянов (SAP). На открытии школы они рассказали о новых проектах и возможностях с Университетским альянсом SAP.

В рамках программы Университетский альянс занимается вовлечением университетов в глобальную инновационную сеть SAP Next-Gen Consulting, куда входят ведущие ВУЗы, партнеры и клиенты SAP, работающие над реализацией новаторских проектов, востребованных реальным бизнесом.

«Университетский альянс SAP — один из ярких примеров того, как путем сотрудничества академической среды и мирового производителя ПО для бизнеса можно добиться заметного синергетического эффекта. Эта программа объединяет 2600 университетов по всему миру и более 3 млн студентов. В России и странах СНГ это 86 ВУЗов и более 50 тыс. студентов. Программа позволяет получить глубокие знания о технологиях и решениях SAP. Традиционно в зоне интересов Университетского альянса SAP находятся четыре ключевых направления — обучение, применение знаний, распространение знаний, рекрутинг. Для усиления синергетического эффекта от взаимодействия ВУЗов с SAP и заказчиками Университетский альянс пилотирует создание Центров экспертизы в университетах. Такие центры способствуют притоку квалифицированных кадров из числа студентов на региональный рынок труда», — рассказали спикеры

Программа зимней школы SAP СНГ 2017 позволила преподавателям прослушать лекции по быстрой разработке приложений под Android для проектов Интернета вещей и поучаствовать в мастер-классе по дизайн-мышлению (кейс «Учебный процесс будущего»).

Также в программу школы вошла лекция по разработке бизнес-приложений под iOS. В прошлом году было объявлено о том, что SAP и Apple объединят силы, чтобы радикально изменить подход к использованию мобильных устройств в бизнесе. Совместные корпоративные решения соединят преимущества нативных приложений для iPhone или iPad и передовые возможности платформы SAP HANA Cloud Platform.

«Наши школы проходят дважды в год — зимняя и летняя. Успех прошлогодних школ показал нам большой интерес, который к этому формату проявляют ВУЗы региона СНГ», — отметили организаторы.

Кроме того, в первый день работы школы в рамках глобальной недели WiDS (Stanford Women in Data Sciences) состоялся круглый стол, посвященный женщинам в ИТ. События WiDS проходят в Стэнфорде, а также более чем в 75 местах по всему миру. Эта однодневная техническая конференция — возможность для женщин в ИТ услышать о последних исследованиях, связанных с наукой о данных, узнать, как ведущие компании используют науку о данных для достижения успеха, и найти потенциальных наставников или соавторов.