Казахстан: итоги интернетизации 2016

Лишь 13 казахстанцев из 100 имеют доступ к стационарному интернету.

Аналитики EnergyProm представили отчет «Итоги интернетизации 2016», в котором рассказали об использовании интернета в Казахстане. Согласно опубликованным данным доступ к стационарному интернету имеют 13 казахстанцев из 100 (в сельской местности — всего 6), а к мобильному — 68. Для сравнения, пятью годами ранее, в 2011, каждый 8 казахстанец из 100 пользовался стационарным веб-соединением.

Число абонентов фиксированного интернета за год выросло на 10,2%, составив по итогам декабря 2016 года 2,3 миллиона. Наибольшее количество пользователей сконцентрировано в Алматы (36,8% от РК, 855,5 тысячи, +17,7% за год), Карагандинской области (6,9% от РК, 159,7 тысячи, −0,1% за год) и Алматинской области (6,4% от РК, 148,6 тысячи, +16,5%).

За январь-декабрь 2016 интернет-операторы оказали казахстанцам услуги на 206,6 миллиарда тенге (+6,4% за год). На сельскую местность пришлось 8,4% услуг (против 8,1% годом ранее).

Наибольший объем (55,9%) по-прежнему приходится на финансовый центр: алматинцам оказали услуги на 115,4 млрд тг. (+7,1% к 2015 году). Еще 16% пришлось на Астану — 33,1 млрд тг. (+12,9% год-к-году); 3,1% — на Карагандинскую область — 6,4 млрд тг. (-7,7% за год). Наибольшие темпы годового роста отмечены в Павлодарской области — сразу на 13,9%, до 5,3 млрд тг (это 2,6% от РК).

В многолетней динамике темпы роста замедляются. Так, показатели 2015 года обгоняли 2014 год на 13%, 2014 г. обошел 2013 г. на 22,2%.

«На фоне повсеместной всемирной цифровизации Казахстан входит в новый, третий этап технологической модернизации экономики. Развитие получат такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе — в здравоохранении, образовании, и т.д.», — отмечают в EnergyProm.

К примеру, в интернет-торговле уже отмечен прорыв: по итогам 2016 года интернет-банкинг составил 30,8% от всех безналичных платежей по РК, и 33,7% от всех транзакций по безналу. Для сравнения, годом ранее через интернет проходило лишь 16,1% безналичных оплат, что составляло всего 25% безналичных транзакций. Объем средств, проведенных по онлайн-банкингу, вырос за год втрое, до 49,6 млрд тг, число транзакций — вдвое, до 4 миллионов.