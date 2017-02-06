В Туркменистане заблокировали VPN

Лишились этой возможности в первую очередь абоненты мобильного интернета.

В Туркменистане в конце января — начале февраля были отмечены перебои с интернетом, и оказались отключены VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировку отдельных информационных ресурсов, соцсетей и мессенджеров. Лишились этой возможности в первую очередь абоненты мобильного интернета, передает Digital Report.

Сервисы VPN популярны в стране в связи с многочисленными запретами со стороны властей на доступ к различным ресурсам в Сети, они позволяют обходить госблокировку ресурсов. По комментариям жителей Ашхабада, «спецслужбы, видимо, обновили фильтры и заблокировали многие программы, обеспечивающие VPN доступ, поэтому они перестали работать. Скорее всего, перебои с интернетом были связаны с попыткой блокировки VPN». Пользователи пробуют устанавливать новое ПО, но массово распространять его боятся.

У абонентов, которые пользуются стационарными ПК для доступа в интернет и используют VPN, такой проблемы не возникло.