Внедрить проект планируют уже в этом году.

Электронный рейтинг школ внедрят в Восточном Казахстане. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций ВКО сообщила руководитель управления образования Айжан Садыкова, передает Strategy2050.kz.

«В каких школах Восточно-Казахстанской области дают самое качественное образование, где формируется интеллектуальная элита и работают лучшие педагоги можно будет узнать с помощью электронного рейтинга школ, который планируют внедрить в 2017 году», — сказал Айжан Садыкова.

По ее словам, рейтинг нацелен на родителей, которые стоят перед выбором, в какую школу отдать ребенка, на администрацию учреждения образования, которая в сравнительном анализе сможет улучшить свои показатели.

В настоящее время разработано положение о сравнительной оценке деятельности школ Восточно-Казахстанской области. После доработки его планируют запустить в середине текущего года на сайте управления образования, представив анализ школ 2015-2016 учебного года.

«К рейтингу школ будут иметь доступ родители, СМИ, общественность. Он будет делиться на городские и сельские, полные и малокомплектные, основные и средние. В каждой категории заинтересованное лицо сможет найти ранжирование наших школ. На каком месте находится та или иная. Это наиболее актуально для городской местности, когда родители стоят перед выбором школы. Конечно, рейтинг послужит стимулом и для самих учреждений. Видя свое место, они будут стремиться к улучшению показателей. Для нас это нужно для оказания методической помощи. Мы четко будем видеть, какая школа и в чем отстает, как можно помочь», — отметила спикер.

Оцениваться деятельность школ будет по таким показателям, как обеспечение качества среднего образования, качественный состав педагогических кадров, воспитательная работа, материально-техническая база. При этом будет учтена корректность сравнения школ, находящихся в разных условиях и имеющих разные ресурсные возможности. Динамику изменения результатов школ будут отслеживать и анализировать.

Стоит отметить, что в настоящее время в ВКО действует рейтинг районных и городских отделов образования. Он позволяет оценивать состояние системы образования районов, выявить причины отставания в развитии и разработать рекомендаций для улучшения качества образования.

Напомним — 6 октября в Алматы пройдет ежегодная конференция PROFIT Education Day, где будут обсуждаться информационные технологии в сфере образования.