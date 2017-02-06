В Казахстане открылась первая лаборатория цифрового производства Fab Lab

Доступность цифровой лаборатории для молодежи Атырау позволит всем желающим воплотить свои идеи в реальность.

31 января партнеры проекта «Заңғар» объявили об официальном открытии первой в Казахстане производственно-цифровой лаборатории «Fab Lab», которая расширит возможности для экспериментального обучения молодежи Атырау в рамках программ STEM-образования. «Fab Lab Атырау» входит в глобальную сеть лабораторий цифрового производства и является уникальной в Казахстане, передает Kursiv.kz.

«Fab Lab Атырау» — портативная версия лаборатории цифрового оборудования с фрезерным станком «ShopBot», виниловым резаком, устройством лазерной резкой и 3D-принтером. Управляемые компьютерными программами «умные» машины обрабатывают разнообразные материалы, придавая им необходимую форму готового изделия. Таким образом, около 400 участников STEM-обучения в рамках проекта будут применять это оборудование для создания прототипов своих проектов. Важно отметить, что «Fab Lab Атырау» разделяет общий принцип открытости Fab Lab, заложенный разработчиками первой лаборатории из Массачусетского технологического института. Доступность цифровой лаборатории для всей молодежи Атырау позволит всем желающим воплотить свои идеи в реальность.

«Во всех странах, где мы осуществляем свою деятельность, „Шеврон“ стремится познакомить население с наиболее передовыми разработками в области инженерии, экологии и точных наук. Мы гордимся тем, что поддерживаем концепцию Fab Lab, приобрели оборудование и организовали обучение для молодежи Атырау», — отметили представителя компании «Шеврон».

Проект «Заңғар» — это часть «Программы развития молодежи г. Атырау» корпорации «Шеврон», которая предлагает молодежи Атырау инновационную и интерактивную программу обучения. Название проекта «Заңғар», выбранное молодежью в результате голосования, в переводе с казахского языка означает «выдающийся». Данный пилотный проект направлен на подготовку молодежи Атырау к успеху через развитие жизненных навыков, а также знаний в сфере естественных наук, технологий, инженерии и математики, так называемого STEM-образования (STEM — Science, Technology, Engineering, and Math). В партнерстве с Акиматом Атырауской области и Международным молодежным фондом проект «Заңғар» объединяет интерактивное обучение, получение практического опыта и вовлечение сообщества, обеспечивая уникальную площадку для обучения и возможности для развития профессиональных навыков. Работая в тесном сотрудничестве с общественными организациями, образовательными учреждениями и бизнесом, программа стремится построить динамическую сеть услуг и ресурсов на уровне сообществ для поддержки позитивного развития молодежи в регионе.