Русинформэкспорт создаст «Умный город» для Актюбинской области

В рамках проекта будет разработана платформа для управления видеокамерами, электронными услугами, транспортной системой, хранением и обработкой данных.

Госкорпорация Ростех объявила о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве между «Русинформэкспорт» и акиматом Актюбинской области на разработку целевой модели «Умного города». Встреча акима города Актобе Ильяса Испанова и председателя совета директоров «Русифнормэкспорта» Кирилла Ганина, в ходе которой был подписан меморандум, прошла 2 февраля в здании госкорпорации Ростех.

Меморандум предусматривает аудит информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов власти Актюбинской области, разработку целевой модели системы «Умный город», а также разработку и согласование вариантов финансирования проекта.

«Умный город» — это комплексный проект по управлению городом, высоким уровнем качества жизни, мобильностью, бережным отношением к окружающей среде, населением, активно участвующим в жизни города, а также высокоэффективной экономикой. В рамках проекта Ростех разрабатывает платформу для управления инфраструктурой города: видеокамерами, системой электронных услуг, транспортной системой, хранением и обработкой данных. Ростех планирует, что основными заказчиками станут регионы, а Госкорпорация будет поставлять все компоненты системы, внедрять ее и обслуживать по контрактам полного жизненного цикла.

Развитие комплексных проектов в рамках электронного кластера корпорации — одно из приоритетных направлений при реализации стратегии, предусматривающей увеличение доли гражданской продукции в выручке до 60% к 2025 году.