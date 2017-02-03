Из-за системы «электронный дневник» разгорелся скандал в Астане

Пройдя регистрацию, родители узнают, что онлайн-дневник платный.

Из-за системы «электронный дневник» в Астане разгорелся скандал. Программа внедряется для лучшего контроля за успеваемостью детей. Но пройдя регистрацию, родители узнают, что онлайн-дневник платный. А больше всего их смущает открытый доступ к личным данным детей посторонних людей и наличие рекламы, передает «31 канал».

«Я зарегистрировалась потому, что нас об этом просили учителя. К тому же, было сказано, что, если не зарегистрируется хотя бы один человек, весь класс не сможет работать в этой системе, — пояснила жительница Астаны.

Новая система, которую внедряют в столичных школах, называется «Күнделік». Судя по ссылкам, в нем могут работать учителя, родители, школьники и даже представители управлений образования. Здесь есть расписание детей, отметки и прочая полезная информация. Но программа больше похожа на обычную социальную сеть, в которой требуется выставлять фотографии, указывать данные родителей и личную информацию. Причем, доступ к программе могут иметь рекламодатели.

Еще одним шоком для родителей стала новость, что система платная. Раздел, где указана успеваемость ребенка, доступен только 30 дней. Далее требуется либо сделать одноразовый платеж на месяц, стоимость которого 475 тенге, либо оплатить за год вперед 2100 тенге. Деньги будут конвертированы в российские рубли потому, что система «Күнделік» — аналог популярной российской базы данных «Дневник». То есть, проектом занимается некое ТОО, а не Министерство образования.

«Не хотите — не регистрируйтесь. Но у электронного дневника есть определенные преимущества. На сегодняшний день у нас 64 миллиона оценок выставлено в электронном виде добровольно», — отметил министр образования РК Ерлан Сагадиев.

На сегодня в этой системе зарегистрировано почти 330 тысяч учеников и 173 тысячи учителей со всей республики.

"Сегодня параллельно существуют две формы дневника: бумажная и электронная. Учитель, получается, за ту же самую заработную плату классного учителя в пять тысяч тенге, должен дважды заполнять два документа,- сказала депутат Мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

С учетом того, что новую систему онлайн-дневника внедряют добровольно-принудительно, бумажные дневники в скором времени могут и вовсе исчезнуть из жизни школьников. Вопрос в том, выгодно ли это родителям. Цена этого изделия — 200 тенге, его цифровой преемник обойдется как минимум в 2 100 тенге. Если эту сумму умножить на 2 миллиона 300 тысяч школьников в стране, компания может зарабатывать почти пять миллиардов в год.