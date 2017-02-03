Казахтелеком подвел итоги деятельности за 2016 год

Количество пользователей услугами доступа к интернету по итогам 2016 года превысило 4 млн человек.

В Астане прошло итоговое совещание с участием руководителей филиалов, дочерних и зависимых организаций, в ходе которого была дана оценка текущей деятельности, определен объем технических ресурсов, требуемых для реализации проектов в 2017 году, выделены перспективные направления бизнеса, скорректированы планы, а также поставлены новые цели и задачи. В 2016 году «Казахтелеком» обновил долгосрочную стратегию развития до 2020 года. В новой стратегии определены области улучшения бизнеса и новые перспективные направления, учтены все критерии для сохранения динамики развития компании и дочерних организаций в период изменений на рынке инфокоммуникаций.

В прошлом году была завершена сделка между АО «Казахтелеком» и Tele2 AB по созданию совместного предприятия в мобильном сегменте на базе объединения мобильных активов компаний в Казахстане. Было создано совместное предприятие, путем слияния АО «АЛТЕЛ» (с торговым знаком Altel 4G) и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (с торговым знаком Tele2).

Что касается статистики, озвученной в ходе совещания, количество фиксированных линий в сети АО «Казахтелеком» на 1 января 2017 года составило 3670696 единиц, в том числе в городской телекоммуникационной сети 2700365 единиц, сельской — 970331 единиц. Количество пользователей услугами доступа к интернету по итогам 2016 года превысило 4 млн человек, в том числе пользователей широкополосного доступа — 3981492 человек.

В ходе модернизации и развития сельской связи CDMA/EVDO на сети установлено 738 базовых станций, которые обеспечивают охват порядка 5353 сельских населенных пунктов услугами телекоммуникаций, в том числе широкополосный доступ в интернет по технологии EVDO на данный момент имеют более 4227 СНП.

В 2016 г. принят к реализации проект по строительству ВОЛС для корпоративных клиентов компании. К 2019 году предусматривается осуществить переключение более чем 13 тысяч юридических лиц на оптические распределительные сети в гг. Астана, Алматы и областных центрах.

Вместе с тем компания работает над повышением проникновения облачных технологий, развитием IT-инфраструктуры и сети дата-центров. На сегодняшний день собственная сеть состоит из 15 data-центров общей площадью 11310 м2, позволяющих разместить 22732 единицы оборудования. В 2016 году услугами дата-центров воспользовалось свыше 11 тысяч компаний.

В прошлом году в АО «Казахтелеком» продолжилась реализация программы трансформации «Өрлеу». За 2016 год был достигнут ряд преобразований по пяти стратегическим направлениям, а эффект на свободный денежный поток от реализации программы «Өрлеу» составил порядка 23,7 млрд тенге (сумма, заработанных или сэкономленных благодаря программе трансформации средств).

В ходе совещания перед руководителями филиалов, дочерних и зависимых организаций компании был поставлен ряд задач на 2017 год, основными из которых являются укрепление лидерских позиций на рынке, повышение качества предоставляемых услуг, развитие новых направлений бизнеса, а также расширение сфер деятельности.