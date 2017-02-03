Marvel Kazakhstan стал дистрибьютором Eaton

Согласно подписанному соглашению, компания получила право на поставку однофазных источников бесперебойного питания Eaton, относящиеся к категории PQ, на территорию Казахстана и Киргизии.

Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан), один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов в республике, продолжает расширять ассортимент предлагаемых партнерам продуктов — компания заключила дистрибьюторское соглашение с Eaton, ведущим мировым поставщиком комплексных решений по обеспечению электропитания. Согласно подписанному соглашению, компания получила право на поставку однофазных источников бесперебойного питания Eaton, относящиеся к категории PQ, на территорию Казахстана и Киргизии.

«В современном мире качество и надежность профессионального оборудования становятся все более важными аргументами при принятии пользователями решения о выборе линейки того или иного производителя. Мы осознаем эту тенденцию и планомерно продвигаемся к намеченной нами цели — созданию разветвленной структуры, призванной обеспечить всех потребителей высококлассными однофазными источниками бесперебойного питания в Республике Казахстан. Мы убеждены, что компания Marvel Kazakhstan, которая обладает богатым опытом работы с электротехнической продукцией, станет для нас надежным партнером», — отмечает Сергей Игнатенко, региональный менеджер представительства Eaton в Алматы.

«Продукция компании Eaton дает полную уверенность в том, что никакие проблемы с электропитанием не повлияют на стабильность работы оборудования, информационных систем и сохранность информации. Эта уверенность базируется на более чем 40-летнем опыте компании в области разработки и производства систем бесперебойного питания, детальном знании потребностей клиентов. Продукты и услуги от Eaton заработали доверие широкого круга пользователей — от отдельных пользователей ИБП до больших ИТ-корпораций, от телекоммуникационных компаний и промышленных предприятий до правительственных структур. Сотрудничество с компаниями, которые поставляют современное, энергоэффективное и надежное оборудование — залог интенсивного развития и успеха бизнеса. Компания Eaton предлагает именно такие решения. Их использование позволит нам сформировать качественное комплексное электротехническое предложение для наших партнеров», — говорит Евгений Пилявский, директор по проектной дистрибуции Marvel Kazakhstan.

«Подписание дистрибьюторского соглашения с компанией Eaton отражает реализацию основной стратегии Marvel Kazakhstan — формирование широкого мультивендорного продуктового портфеля, который позволяет максимально полно удовлетворить потребности наших партнеров для реализации проектов в самых различных областях ИТ-отрасли. В совокупности с высокопрофессиональной командой Marvel Kazakhstan, широкий ассортимент поставляемой продукции позволяет заинтересовать максимальное количество партнеров, — добавляет Руслан Бухарев, генеральный менеджер Marvel Kazakhstan. — Опыт последних лет показывает, что данная стратегия полностью себя оправдывает. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, наша партнерская сеть продолжает расти. За 2016 год количество активных партнеров превысило 800 компаний со всего Казахстана. В свою очередь, 2017 год не станет исключением — уже в ближайшее время Marvel Kazakhstan порадует своих партнеров очередными пополнениями в продуктовом портфеле и, тем самым, компания укрепит свои лидирующие позиции на рынке ИТ-дистрибуции в Казахстане».

Решения Eaton будут доступны на складе Marvel Kazakhstan в ближайшее время.