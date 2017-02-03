Проект основных направлений цифровой повестки ЕАЭС будет представлен до конца 2017 года

Заявление о цифровой повестке ЕАЭС было рассмотрено главами Армении, Казахстана, Кыргызстана и России в декабре 2016 года.

В ЕЭК прошло заседание координационного совета рабочей группы по выработке предложений по формированию цифрового пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2025 года.

Член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК, руководитель рабочей группы Карине Минасян, подводя итоги деятельности экспертов, участников рынка и сотрудников комиссии в 2016 году, поблагодарила всех за конструктивное взаимодействие и эффективную работу. Она отметила, что одним из наиболее значимых результатов проделанной работы можно считать подготовку «Заявления о цифровой повестке ЕАЭС», которое было рассмотрено главами четырех государств — Армении, Казахстана, Кыргызстана и России — в декабре 2016 года.

В рамках рабочей группы были также разработаны: проект общих подходов к формированию цифрового пространства ЕАЭС в перспективе до 2030 года, проект стратегических направлений формирования и развития цифрового пространства ЕАЭС в перспективе до 2025 года, предложения по формированию цифрового пространства ЕАЭС. Кроме того, рабочая группа приняла активное участие в организации конференции «Цифровая повестка ЕАЭС» (в рамках международного выставочного форума «Евразийская неделя»), на которой была еще раз заявлена необходимость формирования цифрового пространства Союза.

В рамках открытого диалога представители власти и бизнес-сообщества государств ЕАЭС подтвердили, что подготовленные рабочей группой материалы, в том числе по цифровой трансформации отраслей экономики и кросс-отраслевой трансформации, цифровой трансформации рынков товаров и услуг, финансового рынка и рынка труда, цифровой трансформации интеграционных процессов и развитию цифровой инфраструктуры, послужат хорошим фундаментом при разработке Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года.

Проект основных направлений в течение года пройдет разные стадии доработок с учетом уточнений, новых предложений и согласований на всех уровнях вертикали управления в ЕАЭС, и уже в декабре 2017 года его планируется представить на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету.