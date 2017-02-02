Beeline внедряет единый центр управления сим-карт М2М

Рынок мобильной связи больше не может расти, увеличивая базу абонентов-людей. Сегодня быстрыми темпами внедряется обмен данными между машинами.

Beeline внедряет корпоративную платформу по контролю и управлению сим-картами M2M. Платформа Jasper представляет собой единый центр управления, доступный дистанционно и в любое удобное время. Сервис позволяет использовать различные параметры настроек и получать полную историю соединений между оборудованием в режиме реального времени. Данные предоставляются как в цифровом, так и в графическом виде.

«Это новый продукт, не имеющий аналогов в Казахстане. Рынок мобильной связи больше не может расти, увеличивая базу абонентов-людей. Ведь телефоны есть уже практически у всех. Сегодня быстрыми темпами внедряется обмен данными между машинами, и Beeline становится лидером в этой сфере. Благодаря системе Jasper можно не только вести контроль над работой устройств дистанционно, но и мониторить случаи нецелевого использования сим-карт, отслеживать расход трафика и, как следствие, — повышать эффективность» — комментирует директор по корпоративным продажам Beeline Казахстан Рауан Кабдрахимов.

Запуск сервиса намечен на 2017 год. Сейчас Beeline ведет активную работу по тестированию системы и подготовку к представлению предложения на рынке.

M2M (machine-to-machine) — это решение, призванное обеспечить беспроводной обмен данными между различными устройствами (банкоматы, терминалы, системы охраны, датчики и т.д.) и единым центром управления. Jasper — платформа по контролю и управлению М2М сим-картами. Beeline является первой компанией Казахстана, которая представит доступ к продукту подобного рода.

Beeline Business — это мультисервисный провайдер связи и комплексных решений мобильной и фиксированной связи. Клиентам Beeline Business доступны различные технологии передачи данных, защищенные корпоративные сети, фиксированная и мобильная телефония, роуминг более чем в 185 странах, а также многое другое. Для повышения эффективности бизнеса клиентов были реализованы такие современные услуги, как Business Link (FMCN), Beeline Business Box, GPRS Corporate Access, Beeline Навигатор, SMS Клик, Mobile Device Management.