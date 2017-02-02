В Алматы состоялась презентация HP Omen и HP Spectre

Новинки предназначены для бизнеса и геймеров.

31 января компания HP представила премиальный ноутбук для бизнеса HP Spectre и игровой ноутбук HP Omen для самых требовательных геймеров.

Ноутбук HP Spectre выполнен на базе 13,3-дюймовой ЖК-матрицы IPS-типа с разрешением Full HD и прочным покрытием Corning Gorilla. При разработке дизайна HP Spectre 13 была создана сверхтонкая система охлаждения для мощных процессоров Intel Core. В тонком корпусе ноутбука также удалось разместить высококачественную аудиосистему Bang & Olufsen с технологией HP AudioBoost.

«Все собранные качества данного ультрабука разработаны для тех, кто стремится вперед, ставя перед собой большие цели», — отметила Светлана Вырыпаева, руководитель филиала НР Global Trading в Казахстане.

Любителей игр и киберспорта порадует HP Omen, призванный сделать гейминг на ноутбуке по-настоящему удобным. Для этого в нем предусмотрена мощная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060/1070, а также акустика Bang & Olufsen, четыре динамика, и емкая батарея, заряда которой хватит до семи часов работы. В конструкции HP Omen 17 применена умная технология охлаждения CoolSense, в которой задействованы не только вентиляторы, но и датчики движения. Эти датчики определяют тип поверхности, на которой работает ноутбук, чтобы подстроить производительность охлаждения под ситуацию.

Ультрабук и ноутбук уже представлены в сетях магазинов Alser, Белый Ветер, Мечта, Фора, Сулпак, Технодом и Эврика.