В Кселл подвели итоги 2016 года

Оператор сотовой связи отмечает первые признаки стабилизации рынка.

АО «Кселл» объявило результаты деятельности за январь-декабрь 2015 года. В отчетном периоде чистый объем продаж снизился на 12,7% и составил 147,037 млрд тенге. Доход от услуг снизился на 12,7% до 137,337 млрд тенге. Операционная прибыль без учета единовременных расходов снизилась на 41%, составив 33,740 млрд тенге.

По данным за IV квартал 2016 года чистый объем продаж снизился на 3,5% и составил 38,223 млрд тенге. Доход от услуг сократился на 8,1% и составил 34,779 млрд тенге.

Чистая выручка, 2016 г

I квартал — 35,47 млрд тенге (снижение относительно аналогичного периода 2015 г — на 17,7%)

II квартал — 36,413 млрд тенге (снижение на 15,3%)

III квартал — 36,931 млрд тенге (снижение на 13,6%)

IV квартал — 38,223 млрд тенге (снижение на 3,5%)

Чистая выручка, в годовом выражении

2011 год — 178,786 млрд тг.

2012 год — 182,004 млрд тг.

2013 год — 187,599 млрд тг.

2014 год — 187,581 млрд тг.

2015 год — 168,424 млрд тг.

2016 год — 147,037 млрд тг.

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, по итогам года снизился на 29,1%, составив 57,989 млрд тенге. Рентабельность по EBITDA снизилась до 39,4%.

EBITDA, 2016 г

I квартал — 14,928 млрд тенге (снижение относительно аналогичного периода 2015 г — на 36,6%)

II квартал — 14,338 млрд тенге (снижение на 35,4%)

III квартал — 14,238 млрд тенге (снижение на 25,2%)

IV квартал — 14,485 млрд тенге (снижение на 15,1%)

EBITDA, в годовом выражении

2011 год — 105,794 млрд тг.

2012 год — 101,426 млрд тг.

2013 год — 104,727 млрд тг.

2014 год — 105,3 млрд тг.

2015 год — 81,787 млрд тг.

2016 год — 57,989 млрд тг.

Отмечается, что в декабре 2016 г. была проведена разовая корректировка в размере 3,962 млрд тенге для обеспечения резерва для уплаты налогов. Резерв в размере 2,027 млрд тенге относится к предыдущим годам и был отражен как единовременный расход. 362 млн тенге были отнесены на операционные расходы, 745 млн тенге были отнесены на корпоративный налог, а 829 млн тенге — на расходы по процентам.

В IV квартале 2016 года абонентская база компании сократилась на 371 тысячу пользователей и составила 9,986 млн человек.

Абоненты, 2016 г

I квартал — 9,855 млн

II квартал — 9,748 млн

III квартал — 9,905 млн

IV квартал — 9,986 млн

Абоненты, на конец отчетного года

2011 год — 10,850 млн

2012 год — 13,463 млн

2013 год — 14,307 млн

2014 год — 13,055 млн

2015 год — 10,357 млн

2015 год — 9,986 млн

Доход от услуг голосовой связи снизился на 14,6% и составил 21,495 млрд тенге. Объем голосового трафика снизился на 3% и составил 5,919 млрд минут. При этом показатель ARMU (средняя выручка за минуту соединения) снизился до 2,2 тенге.

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в IV квартале 2016 года составил 235 минут.

MOU, 2016 г

I квартал — 212 мин

II квартал — 229 мин

III квартал — 235 мин

IV квартал — 235 мин

MOU, в годовом выражении

2012 год — 168 минут

2013 год — 152 минуты

2014 год — 162 минуты

2015 год — 212 минут

2016 год — 228 минут

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) в IV квартале составил 1170 тг., По итогам всего 2016 года ARPU составил 1156 тг.

ARPU, в годовом выражении

2013 год — 1106 тг.

2014 год — 1135 тг.

2015 год — 1206 тг.

2016 год — 1156 тг.

Доход от услуг передачи данных вырос в четвертом квартале на 11,1% до 10,858 млрд тенге. За весь 2016 год этот показатель вырос на 5,2% до 41,339 млрд тенге. Трафик данных за год удвоился и составил 121,587 петабайт. В компании отмечают, что рост трафика данных был частично нивелирован пакетными предложениями с более низкими тарифами за Мб, что привело к снижению среднего дохода на один Мб (ARMB) до 0,3 тенге.

Трафик данных

2013 год — 16 114 191 Гб

2014 год — 31 576 580 Гб

2015 год — 59 607 325 Гб

2016 год — 121 587 949 Гб

Комментируя результаты 2016 года, главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс отметил: «2016 год был чрезвычайно сложным для Кселл, хотя в конце года мы увидели первые признаки стабилизации рынка. Общий доход за весь год снизился по сравнению с предыдущим годом, однако, выручка в четвертом квартале была выше чем в третьем, это третий квартал подряд, когда мы показываем рост доходов по сравнению с предыдущим кварталом. Рост доходов в определенной степени был обусловлен спросом на контрактные телефоны, при этом отмечалось некоторое снижение доходов от услуг.

В настоящий момент наблюдается положительный баланс по межоператорским расчетам, когда доходы превышают расходы, и мы ожидаем, что такая тенденция сохранится и в 2017 году.

Договоренность о стратегическом партнерстве с Beeline Казахстан в области совместного использования сетей, достигнутая в августе 2016 года, успешно реализовывалась. Обе стороны выполняли взятые на себя обязательства, что позволило осуществить запуск услуг 4G/LTE в установленные сроки. В настоящее время 34% населения охвачены услугами 4G/LTE. Кроме того, мы отмечаем значительный рост трафика данных в сети 4G.

Был также осуществлен ряд технических усовершенствований, направленных на улучшение качества сети и обслуживания клиентов. Нами успешно реализован проект по переводу абонентов с кредитной формой расчетов на новую биллинговую систему. Вступая в 2017 год, мы наблюдаем положительные признаки экономическогоподъема в Казахстане, снижение инфляции потребительских цен и признаки роста экономики».