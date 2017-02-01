Улыбайтесь, вас снимает камера

В 2016 году с помощью системы видеонаблюдения в Уральске было раскрыто 87 преступлений.

В нынешнем году в Уральске планируется установить 300 видеокамер наружного наблюдения, что почти в 10 раз больше, чем появилось в году минувшем. В акимате Западно-Казахстанской области уверены: это улучшит криминогенную ситуацию, снизит количество дорожно-транспортных происшествий и, главное, повысит безопасность граждан. А принцип государственно-частного партнерства, на основе которого и произойдет установка камер, позволит сэкономить бюджетные средства, передает «Казахстанская правда».

Мы постепенно привыкаем к тому, что наша жизнь проходит под прицелом камер наблюдения. Они стоят в наших дворах и подъездах, на перекрестках, в магазинах и в автомобилях. И даже если мы их не замечаем, это вовсе не означает, что они за нами не следят. По сути, законопослушным гражданам бояться нечего. Наоборот, наличие камеры слежения должно успокаивать и убеждать в том, что права защищены. А вот преступных элементов «механический глаз» обязан пугать и останавливать от совершения проступков. Именно профилактика — главная цель появления все большего числа камер наблюдения в городе, отмечает начальник управления оперативного планирования ДВД ЗКО Манарбек Каташев.

«Если человек знает, что за ним наблюдают, он не будет совершать правонарушения, — считает полицейский. — Раньше в Уральске очень часто фиксировались случаи распития спиртных напитков в общественных местах. После того как в парках и скверах появились камеры, подобных фактов стало меньше».

По словам Манарбека Каташева, видеофиксация не только предотвращает нарушения закона, но и помогает в поиске преступников. По данным за 2016 год с помощью видеокамер в общей сложности было раскрыто 87 преступлений, самые распространенные из которых — грабежи, хулиганство, кражи и угоны. Среди раскрытых административных дел львиную долю составляют нарушения правил дорожного движения.

На сегодня в центр оперативного управления стекаются записи со 106 видеокамер, установленных на улицах областного центра ЗКО. 46 из них следят за перекрестками, 20 работают в общественных местах, 22 «охраняют» административные здания государственных и правоохранительных органов, 12 следят за въездами в город, 3 — за железнодорожным вокзалом и еще 3 появились возле оружейных магазинов.

Кроме этого, 246 камер, установленных по программе «Безопасный двор», подключены к участковым пунктам полиции и оберегают покой жителей многоквартирных домов. Дополнительно 100 новых камер появятся в уральских дворах в 2017 году, 160 займут свои места по охране общественного порядка на улицах, 40 будут «командированы» следить за дорожным движением.

А всего каких-то 10 лет назад, когда центр оперативного управления только появился в Уральске, на вооружении у полиции было всего 16 видеофиксаторов. Со временем их становилось все больше, и неудивительно, если в скором времени в городе не останется ни одного закутка, куда не сможет заглянуть «всевидящее око».

Приблизить это время пытается и городской акимат, обратившийся с призывом к владельцам торговых точек на остановках общественного транспорта. Им предлагается не оставаться в стороне от всеобщей тенденции и установить камеры видеонаблюдения. По словам заместителя акима Уральска Алтынбека Кайсагалиева, происходит все исключительно на добровольных началах в определенные акиматом сроки. Те, кто оказался не против, уже занялись поиском поставщиков услуг, а первые итоги «окамеривания» остановок будут подведены ближе к лету.

Отдача от бюджетных затрат на видеокамеры уже есть. В 2016 году на установку видеокамер было выделено 132 млн тенге (это в два с лишним раза больше, чем за 2014 и 2015 годы). В то же время «интеллектуальные перекрестки» и скоростемеры, автоматически фиксирующие нарушения правил дорожного движения, за счет штрафов принесли в казну государства 60 млн тенге.