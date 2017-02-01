В 70 школах Астаны введены факультативные курсы по робототехнике

Образовательная робототехника — это новая актуальная педагогическая технология.

В 70 школах Астаны учащиеся посещают факультативные занятия по робототехнике, сообщается на официальном сайте акимата столицы. Образовательная робототехника — это новая актуальная педагогическая технология, которая дает знания в области таких предметов, как механика, электроника, автоматика, конструирование, программирование и технический дизайн.

Целью этих курсов является овладение учащимися навыками технического конструирования и моделирования, развитие логического и критического мышления у детей, приобретение навыков взаимодействия в группах, парах (элементы сотрудничества).

Занятия проводятся с помощью бесплатно распространяемого программного обеспечения Kodu Game Lab и Scratch. Программы предназначены для обучения детей младшего и среднего возраста навыкам программирования, что не противоречит принципам курса робототехники, и в дальнейшем при приобретении роботов позволят ускорить курс обучения.