Инвестиции в телеком в Казахстане падают

Доля телекоммуникационного сектора в общем объеме инвестиций в экономику в 2016 году составила всего 0,8%.

Казахстан нацеливается на третью волну модернизации и массированное развитие ИТ-сектора. Однако пока инвестиции в телеком падают. Как отмечают аналитики Finprom, в 2016 году сумма вливаний сократилась на 39% до 63 миллиардов тенге. При этом внимание к отрасли проявляют больше иностранные инвесторы, нежели государство.

Глава государства в ежегодном послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» обозначил одним из основных приоритетов развития ускоренную технологическую модернизацию национальной экономики. Основные тезисы для достижения данной цели будут изложены в отдельной программе «Цифровой Казахстан».

Для поддержки инноваций и их внедрения в производство Президент поручил правительству создать на базе одного из объектов ЭКСПО-2017 международный технопарк ИТ-стартапов, который станет платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира. Для обеспечения работы технопарка будут созданы соответствующая инфраструктура и благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы. Кроме того, предполагается развивать научный и инновационный потенциал на базе вузов, Назарбаев Университета и ПИТ «Алатау».

Принятие данной программы сможет вернуть внимание инвесторов к якорной отрасли для экономики нового поколения — телекоммуникационной. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал предприятий связи составил всего 63 миллиарда тенге. Это на 39% меньше объема вливаний за 2015 год, и более чем в 2 раза меньше суммы инвестиций в 2012 году. Доля телекоммуникационного сектора в общем объеме инвестиций в экономику в 2016 году составила всего 0,8%.

Развитие телекоммуникационной отрасли осуществляется в основном за счет собственных средств предприятий — их доля в сумме инвестиций выросла с 83,5% до 91,8% в 2016 году. При этом за год сумма собственных инвестиций сократилась на 33%, или на 29 миллиардов тенге.

Примечательно, что в 2016 году резко увеличился интерес к отрасли со стороны иностранных инвесторов, в то время как вливания со стороны бюджета, напротив, стремительно уменьшались. В 2016 году объем иностранных инвестиций в телекоммуникационный сектор вырос в 4 раза и составил 3,7 миллиарда тенге. Доля таких инвестиций в общем объеме выросла до 5,8% с 0,9% в 2015 году. Объем средств республиканского и местного бюджетов в инвестициях в основной капитал отрасли сократился почти в 6 раз, с 7,7 миллиардов тенге до 1,3 миллиардов тенге.

Состояние основных мощностей отрасли требует массированного вливания инвестиций. По последним данным (2015 год) порядка 53% всех фондов в телекоме признаны изношенными. При этом всего 12% всех мощностей обновлено.