Срок действия ЭЦП предложили продлить в Казахстане

Электронная цифровая подпись используется для получения госуслуг через портал электронного правительства.

В Казахстане срок действия электронной цифровой подписи предложили продлить до пяти лет. В ходе совещания «Об итогах общественного мониторинга качества оказания госуслуг и проблемных вопросов» в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции РК заместитель председателя Алик Шпекбаев поднял вопрос продления срока действия электронной цифровой подписи, который на сегодняшний день необходимо продлевать или обновлять ежегодно, передает Sputnik.

По словам заместителя председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации министерства информации и коммуникации РК Виталия Ярошенко, ЭЦП выдается на год и действует год, однако «ничто не мешает заявителю, не приходя в ЦОН, дома с компьютера ее продлить».

«По поводу ЭЦП, по нашим результатам опроса, возможно, эта информация не была грамотно доведена до услугополучателя. Из всех, кого спрашивали, ни один человек не продлевал в электронном виде. Дело в том, что многие услугополучатели в целом получают госуслуги раз в год. Получается, чтобы сделать их в электронном виде, нужно пойти, обновить ЭЦП, получить справку, но смысла потом уже нет, потому что он уже пошел в ЦОН и справку получает. Такая проблема была выявлена в процессе мониторинга», — сказала в свою очередь руководитель проекта общественного мониторинга качества оказания госуслуг ТОО «Научно-исследовательский центр «Білім» Алия Оразгалиева.

В целом, по ее словам, госуслуги оценивались по 13 критериям: доступность, открытость и достоверность полученной информации, процедура сбора и подачи документов, соответствие сроков оказания услуги, сумма и способ оплаты за услугу, оценка работы сотрудников услугодателя, некоррумпированность, обжалование и другие.

Она проинформировала, что в рейтинге по уровню удовлетворенности казахстанцами качеством госуслуг первые места среди центральных госорганов заняли Национальный банк, министерство финансов, министерство юстиции. На последних строчках расположились министерство информации и коммуникаций, министерство энергетики и верховный суд.

Так, в ходе опроса казахстанцы отметили истребование излишних документов в верховном суде, министерствах по инвестициям и развитию, финансов, культуры и спорта. В министерствах обороны, финансов, культуры и спорта граждане подчеркнули использование неофициальных вознаграждений, личных связей, знакомств. Некомпетентные и невежливые сотрудники оказались в министерствах культуры и спорта, внутренних дел, образования и науки, здравоохранения и социального развития, национальной экономики и иностранных дел.