Назарбаев поручил перевести оказание госуслуг полностью в электронный формат

Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» необходимо принять меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса.

Президент РК Нурсултан Назарбаев в ежегодном послании заявил, что процессы оказания государственных услуг должны быть максимально оптимизированы, передает Tengrinews.kz.

«Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей „Атамекен“ необходимо принять меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса. Особенно это касается стоимости услуг в энергетике, транспорте и логистике, а также в ЖКХ. Процессы оказания государственных услуг должны быть максимально оптимизированы. Необходимо сократить сроки и перечень документов, исключить дублирующиеся процедуры. При этом нужно перевести их оказание полностью в электронный формат, без обязательного физического присутствия», — подчеркнул Глава государства.

По словам Назарбаева, одной из стратегических целей страны является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%. Кроме того, существующая регулятивная нагрузка на бизнес несовместима с задачей создания новой модели роста. Перед правительством и акимами поставлена ставлю задача разработать к 1 июля текущего года системные меры по дерегулированию бизнеса.