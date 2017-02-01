Премьер-министр РК поручил ускорить разработку программы «Цифровой Казахстан»

Сагинтаев подчеркнул, что на особый контроль необходимо взять вопрос подключения сел к волоконно-оптическим линиям до 2020 года.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства по вопросам реализации послания Президента РК Нурсултана Назарбаева дал поручение форсировать разработку программы «Цифровой Казахстан». Перед правительством ставится задача по проведению третьей модернизации Казахстана. Для ее реализации требуется создать новую модель экономического роста, которая обеспечит повышение конкурентоспособности страны, передает Primeminister.kz.

В этой связи Глава государства обозначил пять основных приоритетов. Первый приоритет — это ускоренная технологическая модернизация экономики. Основной целью здесь является создание новых индустрий на стыке традиционных секторов и сферы услуг с применением цифровых технологий.

«Речь идет о развитии таких перспективных отраслей, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, промышленный интернет, цифровые сервисы в сфере профессиональных услуг. Быстрое распространение новых технологий и бизнес-моделей уже сегодня предъявляет новые требования по регулированию этих отраслей. Для этого Президентом поручено разработать программу „Цифровой Казахстан“ и адаптировать наше законодательство для стимулирования развития информационных технологий», — сказал Б. Сагинтаев.

В этой связи премьер-министр поручил министерству информации и коммуникаций совместно с заинтересованными госорганами форсировать разработку данной программы и подготовку законодательных изменений. Также Сагинтаев подчеркнул, что на особый контроль необходимо взять вопрос подключения сел к волоконно-оптическим линиям до 2020 года. Актуальной также является поддержка инноваций и их быстрое внедрение в производство. В этой связи на инфраструктурной базе ЭКСПО необходимо создать международный технопарк ИТ-стартапов.

«Мы должны добиться, чтобы этот технопарк стал платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира, а для этого должна быть создана соответствующая инфраструктура и благоприятные условия», — отметил Б. Сагинтаев.

В этой связи премьер-министр поручил министерствам информации и коммуникаций, нацэкономики, финансов совместно с заинтересованными госорганами проработать вопрос создания технопарка и оказания законодательной поддержки в виде налоговых льгот, упрощенного визового и трудового режима. Кроме того, министерству образования и науки поручено принять необходимые меры по развитию отечественного научного и инновационного потенциала на базе ВУЗов, Астана бизнес-кампуса Назарбаев Университета и парка информационных технологий «Алатау».