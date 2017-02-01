В Казахстане разработают меры по технологическому перевооружению базовых отраслей

Министерствам по инвестициям и развитию, энергетики, сельского хозяйства даны соответствующие поручения.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства по вопросам реализации послания Президента РК Нурсултана Назарбаева дал поручение разработать комплексные меры по технологическому перевооружению базовых отраслей Казахстана, передает Primeminister.kz.

Б. Сагинтаев отметил, что вместе с развитием новых индустрий Президент ставит задачу дальнейшего развития традиционных базовых отраслей. Основным фактором здесь является повсеместное внедрение элементов четвертой промышленной революции.

«Это автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен „большими данными“, которые в свою очередь позволят повысить производительность труда. Необходимо определить основные направления по практическому внедрению элементов „индустрии 4.0“, в том числе в реализации пилотных проектов в промышленном и инфраструктурном секторах экономики. Поручаю министерствам по инвестициям и развитию, энергетики, сельского хозяйства разработать комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года», — сказал Б. Сагинтаев.

Вместе с тем, премьер-министр подчеркнул, что в рамках реализации программы индустриализации стоит задача по увеличению несырьевого экспорта в два раза к 2025 году. Президентом поручено сконцентрировать инструменты развития и продвижения экспорта в одном ведомстве. Для этого необходимо консолидировать все меры поддержки экспорта по принципу «одного окна».

Кроме того, Б. Сагинтаев отметил, что следует активизировать работу по мониторингу и устранению торговых барьеров при продвижении казахстанских товаров на зарубежные рынки. В этой связи Министерству по инвестициям и развитию дано поручение внести соответствующие предложения, в том числе по созданию при правительстве совета по экспортной политике. Помимо этого, до 1 сентября текущего года необходимо принять экспортную стратегию.