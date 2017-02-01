В КТЖ обсудили внедрение инноваций на железнодорожном транспорте

АО «НК «ҚТЖ» заинтересовано в привлечении ведущих железнодорожных компаний и научно-исследовательских институтов.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялась встреча с представителями Международного союза железных дорог (МСЖД) по вопросам интенсификации технического прогресса. В ходе пребывания в Астане представители МСЖД посетили новый учебно-тренинговый центр АО «НК «ҚТЖ».

На встрече выступил главный инженер "АО «НК «ҚТЖ» Бауыржан Урынбасаров. Он рассказал, что в компании разработана стратегия инновационно-технологического развития, успешно реализуются программы повышения эффективности, энергосбережения, развития транспортного машиностроения. Внедрены инновации в планирование и организацию перевозок, процессы управления движением поездов, реализованы организационные и технологические инновации в процессы мониторинга, обслуживания и ремонта производственных активов, разработана продуктовая линейка высокотехнологичных транспортно-логистических услуг.

Спикер отметил, что АО «НК «ҚТЖ» заинтересовано в привлечении ведущих железнодорожных компаний и научно-исследовательских институтов для обмена опытом и решения различного рода технических и технологических вопросов. Одним из важных направлений сотрудничества является создание общих железнодорожных стандартов.

«Эти вопросы приобретают особую актуальность в условиях интеграции Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки и создания Евразийского мультимодального трансконтинентального транспортного коридора», — сказал Б. Урынбасаров.

В ходе встречи предложен проект по диагностике пути и контактной сети с установкой специального оборудования непосредственно на локомотив. Все предложения будут обсуждены в ходе онлайн-конференции, которая состоится в штаб-квартире МСЖД в Париже 2 февраля текущего года.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы участия АО «НК «ҚТЖ» в научно-исследовательских проектах МСЖД и создания общих железнодорожных стандартов, а также рассмотрели предложения МСЖД в сфере эксплуатации и технического сопровождения в экстремальных климатических условиях, эффективного использования энергии на железнодорожном транспорте.