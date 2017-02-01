Робот Дана появилась в популярных мессенджерах

Компания Beeline первой в стране объединила сервис бота и онлайн-чата в одном интерфейсе.

Первый казахстанский робот-консультант компании Beeline появился в популярных мессенджерах. Дана в любое время поможет подобрать оптимальный тарифный план и ответит на любые вопросы о продуктах компании.

Обратиться за помощью к роботу можно в мессенджерах Telegram, Facebook и приложении «Мой Beeline» (для Android и Windows Phone). Сервис «Дана» функционирует круглосуточно под ником BeelineKzBot. Для получения постоянного доступа к обмену сообщениями с консультантом ее просто нужно добавить в список контактов.

«Преимущество Даны в том, что к ней никогда не бывает очередей. Целых четыре года она неустанно помогала решать вопросы по продуктам и услугам на сайте, в личном кабинете и в социальных сетях. По мере роста пользователей мобильных мессенджеров было принято решение внедрить робота-консультанта и там. Компания Beeline стала первой в стране, кто объединил сервис бота и онлайн-чата в одном интерфейсе» — рассказывает Андрей Волошин, руководитель HUB по развитию цифровых каналов Beeline Казахстан.

В случаях, когда для решения вопроса клиента требуется доступ к персональной информации, абонента автоматически переключают на сотрудников Call-центра. Если раньше Дана при сложном вопросе предлагала самостоятельно обратиться в службу поддержки, то теперь все это происходит бесшовно, без каких-либо дополнительных действий со стороны абонента.

Робот-консультант Дана появилась на сайте компании Beeline Казахстан в начале января 2013 года, в образе молодой девушки. Она наделена индивидуальной личностью и может рассказать о себе. В декабре 2016 года Дана зафиксировала более 25500 обращений абонентов, а с момента своего появления в интернете робот-консультант ответила в общей сложности на 667257 обращений.