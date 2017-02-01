За год каждый пользователь Яндекс.Кассы оплатил в среднем шесть покупок в сети на общую сумму 24 409 тенге.

Расходы казахстанских пользователей в интернете увеличились в 2016 году более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, а число платежей — почти на 40%. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег. В исследовании учитывались платежи жителей Казахстана через Яндекс.Кассу за 2016 и 2015 годы.

Средний чек жителей Казахстана немного сократился — с 4257 до 4059 тенге (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 01.02.2017). За двенадцать месяцев каждый пользователь оплатил в среднем шесть покупок в сети на общую сумму 24409 тенге, что на 6% меньше, чем в 2015 году.

Как платили жители разных городов

В 2016 году больше всех в интернете тратили жители Алматы, Астаны, Караганды, Павлодара и Усть-Каменогорска. Причем алматинцы израсходовали в 3,5 раза больше, чем астанчане, и в 6,4 раза больше, чем карагандинцы.

Активнее стали оплачивать товары и услуги в сети жители Актобе, Тараза и Павлодара: число платежей в этих городах выросло в 1,6 раза, 2 раза и 2,2 раза соответственно. А вот в Семее и Шымкенте рост был не таким заметным — всего на 6% и 1% соответственно.

Больше всего в среднем за раз тратили жители Актобе (16991 тг.), Алматы (16770 тг.) и Караганды (15961 тг.). А самый низкий средний чек был у пользователей из Кызылорды — 5458 тенге.

Популярные платежи

В 2016 году самыми популярными в Казахстане категориями платежей стали онлайн-игры, сотовая связь, заказы в интернет-магазинах, платные опции в соцсетях и интернете.

По сравнению с 2015 годом число заказов в интернет-магазинах выросло в 2,5 раза. Количество платежей за онлайн-игры увеличилось в 1,7 раза, а за сотовую связь, опции в соцсетях — в 1,2 раза. Втрое выросло число пожертвований на благотворительность. А вот спрос на авиабилеты немного снизился — число покупок сократилось примерно на 10%.

В интернет-магазинах пользователи чаще всего заказывали одежду, обувь, детские товары, книги, товары для дома и хобби, аксессуары для автомобилей, электронику и бытовую технику. Сильнее всего увеличилось количество покупок косметики и парфюмерии, а также товаров для здоровья — рост в 7 раз в каждой из категорий.

Средние чеки

В ушедшем году самый высокий средний чек в Казахстане был за авиабилеты — 61056 тенге. Правда, это почти на 10% меньше, чем годом ранее. За билеты на поезда средний платеж составил 20653 тенге — на треть больше, чем в 2015 году.

В интернет-магазинах средний чек снизился почти вдвое по сравнению с 2015 годом — до 5039 тенге. Больше всего в среднем за раз покупатели тратили на товары для ремонта — 42314 тенге. Далее идут товары для спорта и туризма, косметика и парфюмерия, детские товары: 33794, 22030 и 20240 тенге соответственно. А вот на бытовой технике и электронике пользователи стали экономить — в этой категории средний чек уменьшился почти на 20% — до 10905 тенге.