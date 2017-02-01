Послание Назарбаева: Цифровой Казахстан и киберщит

Какие поручения дал чиновникам премьер РК по итогам послания президента.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений министрам и государственным органам по итогам послания президента страны Нурсултана Назарбаева. В числе прочего Сагинтаев поручил министерству информации и коммуникаций форсировать разработку программы «Цифровой Казахстан», которая предусматривает развитие в стране цифровых технологий. Также глава он поручил ускорить подготовку законодательных изменений для стимулирования развития в стране технологий, передает Sputnik.

Ранее Назарбаев заявил о том, что правительство Казахстана должно создать международный технопарк ИТ-стартапов. В этой связи Сагинтаев поручил министерствам информации, нацэкономики и финансов проработать вопрос создания технопарка и поддержки в виде налоговых льгот, упрощенных визового и трудового режимов. Кроме того, по его словам, необходимо взять на особый контроль вопрос подключения сел к волоконно-оптическим линиям до 2020 года. Поручение президента о развитии научного и инновационного потенциала на базе ВУЗов, Назарбаев Университета и парка информационных технологий «Алатау» Сагинтаев направил министерству образования и науки.

Рынок труда

В ходе заседания правительства Сагинтаев затронул и задачи президента по модернизации рынка труда. Как ранее заявил президент, с внедрением новых технологий в традиционных отраслях будут высвобождаться трудовые ресурсы. Поэтому необходимо поддержать процессы мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов, а также из сел в города. Следует реформировать центры занятости и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам.

«Министерству труда и соцзащиты совместно с акиматами необходимо принять меры по поддержке процессов мобильности рабочей силы, реформировать центры занятости и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам», — сказал Сагинтаев.

Безопасность

Назарбаев, касаясь в послании борьбы с киберпреступностью, поручил создать систему «Киберщит Казахстана».

«Поручаю министерствам оборонной и аэрокосмической промышленности, информации и коммуникаций обеспечить совместно с КНБ создание системы «Киберщит Казахстана», — сказал Сагинтаев.

В заключение Сагинтаев поручил министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву подключиться к вопросу формирования нетерпимости к коррупции через интернет и социальные сети.