Кыргызстан отключит аналоговое вещание 15 мая

Власти официально объявили дату полного перехода на цифровое телевидение.

Согласно региональному соглашению «Женева-2006», 104 государства должны были перейти на цифровое телевещание до 17 июня 2015 года, однако процесс перехода на цифру в Кыргызстане затянулся на 2 года. Как объяснили в Министерстве культуры, информации и туризма, Кыргызстан не смог вовремя осуществить переход на цифровое вещание, поскольку реализация проекта, запланированная на 2012 год, фактически началась в 2013 году. «На эти цели в бюджете не было предусмотрено средств, в 2013 году средства были заложены и соответственно с 2014 года мы начали их осваивать с целью перехода на цифровое вещание», — пояснил пресс-секретарь министерства Марлен Соляной, передает Digital Report.

К переходу почти готовы

Дочерняя компания «Кыргызтелекома» РПО РМТР, которой было поручено заняться распространением программ социального пакета по республике, сообщает о практически полной готовности к обеспечению населения цифровым ТВ. «На сегодняшний момент 95% населения имеет возможность пользоваться цифровым телевидением. Осталось всего лишь 326 населенных пунктов, расположенных в отдаленной горной местности, которые не охвачены цифровым телевидением», — пояснил технический директор РПО РМТР Усан Джанузаков.

Покупать или нет

Несмотря на то, что к цифре подключиться можно уже сейчас, немногие кыргызстанцы спешат это сделать. За 2015–2016 гг. в Кыргызстан ввезли более 500 000 единиц аппаратуры, предназначенной для приема цифрового ТВ. Точное количество проданных ресиверов никто пока назвать не может, однако эксперты говорят о том, что эта цифра еще очень мала. «Сеть цифрового вещания уже практически построена, однако остается вопрос подключения абонентов. Большая часть абонентов знает о переходе на цифровое вещание, однако по разным причинам не спешит покупать ресиверы. Пока наполняемость маленькая, поэтому госорганы и все мы должны активно работать над тем, чтобы люди подключались», — поделился мнением генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК) Илим Карыпбеков.

Одним из главных вопросов перед рабочей группой стоял вопрос формирования социального пакета, который будет доступен телезрителям. «Уже сформирован социальный пакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, состоящий пока из 13 каналов, которые доступны для свободного просмотра во всех областях страны. Кроме того, в цифровом формате запущен второй коммерческий мультиплекс, который гармонично дополняет социальный пакет телеканалов. При этом основной целью формирования коммерческого пакета является поддержка местных телерадиоорганизаций с небольшим бюджетом», — рассказала заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.

Справедливые условия

Переход на цифру внесет свои коррективы в повестку телевещания страны, и многое может кардинально измениться. «Проблема отечественных телеканалов заключается в том, что большинство из них показывают пиратскую продукцию, поскольку у них нет своего контента. Полностью заполнить эфирную сетку своим контентом могут лишь несколько телекомпаний. До этого момента они могли использовать пиратскую продукцию, поскольку зачастую правообладатели — крупные зарубежные игроки, просто не обращали внимания на Кыргызстан. Рано или поздно этот вопрос встанет перед руководством телеканалов. Поэтому мы должны стараться усилить продакшн», — считает директор ОТРК.

Он также полагает, что изменения будут в лучшую сторону, поскольку появится конкуренция среди телекомпаний. Переход на цифровое ТВ приведет к оздоровлению рынка и честной конкуренции. Ведь телевидение развивается в первую очередь за счет рекламы. «До этого момента на рекламном рынке действовали несправедливые условия. К примеру, в нашей корпорации работает более 1 тысячи человек, которые производят более 150 часов собственного контента ежедневно, потому как у нас 6 телеканалов и 5 радиостанций. Есть определенный объем рекламы, который мы получаем за все это. А есть телеканалы, где работают до 10 человек. Они занимаются 100 процентной ретрансляцией или показом пиратской продукции, при этом объем рекламы довольно большой и даже близок к нашему», — поясняет Илим Карыпбеков.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день телеканалы, не имеющие своего контента, не решают вопрос развития производства собственных телепередач. «Они пытаются противодействовать тому, чтобы честные игроки рынка устанавливали законы, регулирующие справедливые отношения между участниками рынка. На сегодняшний момент они пытаются сделать все, чтобы эти законы не были приняты», — пояснил Карыпбеков.

Минутная готовность

Тем временем Министерство культуры, информации и туризма обсуждает вопрос полного перехода на цифровое телевидение с органами местного самоуправления в регионах. Замминистра информации подчеркивает необходимость сконцентрировать усилия заинтересованных министерств и ведомств, органов местного самоуправления в части разъяснения населению республики необходимости перехода на цифровое телерадиовещание путем приобретения приставок к телевизорам или современных телевизоров, поддерживающих формат DVB-T2 MPEG4. «В продаже есть телевизоры, которые не будут работать в нашей цифровой сети. Поэтому при покупке техники нужно досконально все проверить и убедиться в том, что приобретаемый товар поддерживает формат DVB-T2 MPEG 4», — подчеркнула заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.