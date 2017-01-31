В Астане будет внедрена единая карта жителя

В акимате столицы прошло совещание по реализации программ в рамках концепции Smart Astana.

Smart Astana — это концепция по трансформации Астаны в «глобальный умный город», который охватывает все области жизнедеятельности столицы. Сейчас над важными направлениями работает АО «Астана Innovations» совместно с отраслевыми управлениями акимата, сообщается на официальном сайте Астаны.

Все проекты направлены на повышение уровня обслуживания городских служб и коммунальных предприятий, открытость акимата, построение открытого диалога между властью и жителями, создание комфорта для жителей столицы и безопасности.

Финансирование проектов будет ориентировано на ГЧП или частные инвестиции. Большинство из них — отечественные компании.

В 2017 году в рамках Smart Astana будут реализовываться следующие проекты: видеонаблюдение по городу; умное уличное освещение и создание городской инфраструктуры для интернета вещей; Smart школа; автоматическое распределение детей в детские сады; Smart медицина; e-Акимат; единая карта жителя; веб-портал и мобильное приложение Smart Astana; Smart tracking; e-КСК; IT архитектура акимата и подведомственных организаций.