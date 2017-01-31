Электронной торговле – зеленый свет

В целях развития электронной коммерции планируется принятие закона «Об электронной торговле», стимулирование рынка налоговыми преференциями, создание платежной платформы.

Что мешает развитию электронной коммерции в Казахстане? Этот вопрос рассматривался на заседании Республиканского общественного совета по поддержке предпринимательства при партии «Нур Отан», передает «Казахстанская правда». В рамках встречи был представлен проект «Открытая цифровая платформа для малого и среднего бизнеса». Председатель совета в этом ключе представил перспективы, которые открываются в этой сфере.

«Внедрение цифровой площадки увеличит товарооборот на 30%, существенно возрастет деловая активность», — уверен Мейрам Пшембаев. Он призвал объединить усилия правительства, институтов развития, общественных организаций и бизнеса для перехода к цифровой экономике.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев отметил, что в рамках реализации госпрограммы «Информационный Казахстан» достигнуты серьезные успехи в развитии телекоммуникационной инфраструктуры.

Так, в рейтинге Всемирного экономического форума наша страна занимает 4-е место по показателю «абоненты сотовой связи», 41-е место — по показателю «пользователи интернета» и 42-е место — по показателю «фиксированные телефонные линии». По словам министра, ведомство ведет разработку новой госпрограммы «Цифровой Казахстан», нацеленной на строительство ультрасовременной цифровой экосистемы. Программа охватит четыре основных направления: «Цифровой Шелковый путь», «Проактивное государство», «Креативное общество» и «Цифровые преобразования в отраслях экономики».

«Среди целевых индикаторов хочу выделить два показателя — рост сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны до 4,7% и рост производительности труда в этой сфере на 34%», — сказал Даурен Абаев.

В рамках направления «цифровизация отраслей экономики» будут реализованы проекты «цифровая промышленность», «электронная коммерция», «цифровой МСБ» и другие. К примеру, в целях развития электронной коммерции планируется принятие закона «Об электронной торговле», стимулирование рынка налоговыми преференциями, создание платежной платформы, развитие логистических хабов и сортировочных центров в рамках государственных программ и другие.

Вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин отметил, что сегодня электронная торговля — бурно развивающий сегмент Всемирной сети. По его данным, в Казахстане объем электронной торговли составил 0,8% от общего объема розничной торговли, тогда как этот показатель в США составляет 13%, в Великобритании — 15%. В нынешнем году министерство проведет специальное исследование для того, чтобы выявить причины, которые препятствуют развитию данной сферы экономики. Этому будет способствовать и работа совета.