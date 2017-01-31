Школы Семея пополнятся 39 комплектами интерактивного оборудования

В 2015 году ни одна из школ города и региона не получила ни одного нового компьютера.

Программа информатизации учреждений среднего образования продолжается в Семее, правда медленно и крайне нестабильно. Так, в 2015 году ни одна из школ города и региона не получила ни одного нового компьютера или иной оргтехники. В 2016 году интерактивные комплекты были приобретены для 15 школ. Ну а в наступившем, 2017 году, в городском бюджете уже заложена сумма на приобретение 39 комплектов интерактивного оборудования, передает «Литер».

«Начиная с 2016 года, все учреждения образования города начали работать с цифровыми образовательными ресурсами „Бiлiм Медиа“, которые содержат интерактивные образовательные материалы по всем предметам школьной программы. Это весьма серьезное подспорье в работе учителей-предметников как для проведения ежедневных уроков, так и для подготовки ребят к предметным олимпиадам или конкурсам научных проектов», — отметила руководитель отдела образования Семея Наталия Фесенко.

Вместе с тем, все большее количество городских школ стали шире использовать возможности электронного обучения. К примеру, 30 школ начали работу в рамках пилотного проекта Kundelik.kz, еще 35 школ уже в течение ряда лет активно используют в своей практике систему электронного обучения e-learning. Хотя есть вероятность их перехода к более современной системе Kundelik.kz. Также в скором времени большинство рабочих совещаний работники образования Семея намерены проводить в режиме онлайн посредством системы скайп-бизнес. Это существенно сократит поездки администрации школ на совещания, что благотворно скажется на организации учебно-воспитательного процесса в школах.

«Мы должны признать, что еще есть проблемы с внедрением системы информатизации в средних учебных заведениях. Целый ряд малокомплектных сельских школ, расположенных в отдаленных сельских округах Семейского региона, просто не могут воспользоваться интерактивными программами и системами. Потому что до сих пор слабо оснащены техникой и не имеют доступа к широкополосному интернету», — озвучила проблему Наталия Фесенко.

Так, по ее словам, практически все школы Семейского региона имеют доступ в интернет, но при этом широкополосный доступ получают лишь 81,5% школ. Остальные (а это сельские школы) имеют скорость соединения меньше 76,8 Кбит/с. Для решения этой проблемы в 2017 году в бюджете города были предусмотрены средства по увеличению скорости интернета до 2 Мбит/с.