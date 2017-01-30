Кыргызстан: 30 автобусов в Оше будут оснащены WiFi и видеокамерами

Грант в размере около 2,5 млн евро на проект был выделен Европейским банком реконструкции и развития.

В Кыргызстане на городские линии г. Ош выедут 30 новых автобусов, оборудованных WiFi и видеокамерами. Грант в размере около 2,5 млн евро на проект был выделен Европейским банком реконструкции и развития, передает Digital Report.

Стоимость каждой машины, производства российского Ликинского автобусного завода, составляет 83 тыс. евро. Пресс-служба муниципалитета отмечает, что водители теперь будут строго придерживаться правил перевозки пассажиров в общественном транспорте.