Перед Багдатом Мусиным поставлена задача облегчить работу прокурорам

Как отметил генпрокурор РК Жакип Асанов, все дела необходимо перевести в электронный формат.

Генеральный прокурор РК Жакип Асанов заявил, что Комитету по правовой статистике и специальным учетам ГП РК и его новому председателю Багдату Мусину предстоит большая работа, передает Today.kz. По словам главы надзорного ведомства, необходимо перевести около пяти миллионов дел в электронный формат.

«Мы сейчас укрепляем КПСиСУ. Перед комитетом и перед его руководителем ставится задача вот эти пять миллионов материалов дел перевести в электронный формат. Мы должны в онлайн-режиме видеть. Если человек пришел и жалуется на уголовное дело, мы приняли его. Требуем дело, потом запрашиваем область, область — район, и из суда это дело идет поездом, самолетом две-три недели. Потом начинаем здесь изучать еще две-три недели. Это огромные расходы. Поэтому надо переходить на электронный формат», — отметил Жакип Асанов.

25 января Багдат Мусин был назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Ранее Мусин занимал должность председателя правления АО «Казпочта».

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам 2016 года и задачам на предстоящий период заместитель главы надзорного органа Ерлик Кененбаев заявил, что нужно ускорить и упростить уголовный процесс и исключить необоснованное вовлечение в него граждан.

Также в ходе работы коллегии заместитель главы надзорного ведомства Андрей Кравченко сообщил, что одной из главных задач является недопущение повторения проблем в долевом строительстве. По его словам, такую ситуацию можно предотвратить в тесном сотрудничестве с другими органами.

Первый заместитель главы надзорного ведомства республики Иоган Меркель ранее отметил, что необходимо внести поправки в ГПК и исключить некоторые полномочия прокуроров из ряда других кодексов.