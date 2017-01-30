Даурен Абаев разъяснил, зачем вводится регистрация IMEI-кодов

Запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев разъяснил ряд вопросов по регистрации IMEI-кодов.

«Первое, нами создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в самой доступной форме. Второе, нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа. Третье, будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан и др. Четвертое, запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения потерпевшего в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными», — написал министр на своей странице в Facebook.

Сегодня, по данным МВД, в Казахстане ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, и менее 5% из них возвращается. В большинстве случаев жертвами кражи телефонов являются дети.

«Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками», — считает Даурен Абаев.