Alma TV выходит за рамки

В компании представили нового гендиректора и новые акценты в работе.

В Alma TV представили нового генерального директора — с января 2017 года компанию возглавляет Эрик Франке. У г-на Франке богатый опыт в ИКТ-сфере, он более 35 лет работал на телекомрынке в Нидерландах и странах СНГ, а с 1994 года Эрик занимал руководящие должности в таких компаниях, как Ericsson, Microsoft, «МТС» и «Воля». С Alma TV у г-на Франке 3-летний контракт, за это время он надеется вывести бизнес компании на качественно новый уровень.

В 2016 году Alma TV продолжила активно инвестировать в строительство кабельной сети, разработку новых продуктов и клиентское обслуживание. На текущий момент потенциальную возможность подключения к услугам Alma TV имеют владельцы более 46 000 квартир в 19 городах Казахстана. Помимо кабельного телевидения компания активно развивает проводной интернет. С этой услугой Alma TV охватывает 7 городов: Алматы, Астану, Караганду, Павлодар, Уральск, Усть-Каменогорск и Шымкент.

«Тенденции последних лет показывают, что, несмотря на повсеместный спад на телекоммуникационном рынке, спрос на интернет продолжает расти. В 2017 году мы ожидаем рост рынка широкополосного доступа в интернет в Казахстане на 10%, — рассказал Эрик Франке, генеральный директор Alma TV. — В этом году мы продолжим строительство новых сетей и расширим географию присутствия Alma TV с услугой передачи данных. К концу 2017 года мы прогнозируем увеличение своей абонентской базы по услуге передачи данных на 120%». Во многом расширение географии присутствия будет обеспечено планами компании выйти в 2017 году за пределы кабеля — услуги можно будет получать через спутниковую тарелку.

Помимо передачи данных, в компании видят большой потенциал в рынке интернет-телевидения. Летом Alma TV запустила в коммерческое пользование интернет-телевидение ALMA TV BOX. Главное преимущество услуги — возможность смотреть каналы на смартфоне, планшете, компьютере или телевизоре в любой точке Казахстана, где есть интернет. Также абонентам доступен архив телепередач до 7 дней, возможность смотреть каналы на двух устройствах одновременно, ставить видео на паузу, перематывать и выбирать качество изображения. Сейчас в ALMA TV BOX более 130 телеканалов, включая 20 в HD-формате.

«В 2017 году значительно вырастет спрос на интернет-телевидение. Это обусловлено увеличением интереса со стороны потребителей к интерактивным сервисам и развитием дополнительных услуг, таких как: умный дом и видеонаблюдение. За счет этой тенденции в текущем году мы планируем увеличить базу абонентов ALMA TV BOX в 10 раз», — заявил Эрик Франке. Не исключает Эрик и возможность кооперации с одним из мобильных операторов.

Вообще, компания движется по логичному пути от нишевого игрока к универсальному оператору. Так, в мае прошлого года Alma TV запустила услугу IP-телефонии. Вместе с этим, компания начала работу по расширению спектра комбинированных пакетных предложений. «Увеличение спроса на пакетные предложения — главная тенденция ближайших 5 лет, именно в этом направлении движется рынок. Поскольку, в случае приобретения комбинированного пакета, абонент получает пакет основных телекоммуникационных услуг — интернет, телевидение, интернет-телевидение и телефонию по выгодной цене, а также возможность оплачивать их одним счетом. Это значительно экономит два ценнейших ресурса современного человека — время и деньги», — сообщил генеральный директор Alma TV.

Другой важный приоритет компании — повышение качества обслуживания и лояльности абонентов. Так, в прошлом году штат call-центра Alma TV был увеличен до 215 специалистов (в 2015 году их было порядка 95). Увеличение количества сотрудников call-центра позволило принять на 26% больше звонков, чем в 2015 году. В апреле 2016 года была запущена служба поддержки в мессенджере WhatsApp. К концу года с помощью этого канала коммуникации было обработано 202182 обращения.