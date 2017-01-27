Лаборатория Касперского открыла учебный центр в КазНУ

Помимо студентов обучение в этом центре смогут пройти сотрудники различных государственных организаций и коммерческих предприятий.

27 января на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби был открыт учебный центр «Лаборатории Касперского». Кроме того, в рамках расширенного заседания конференции «Повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала образовательных программ университетов» состоялось подписание меморандума о партнерстве в области образования и кибербезопасности между ВУЗом и ЛК.

В течение 2017 года на базе существующей в университете кафедры по информационной безопасности «Лаборатория Касперского» планирует запустить собственный учебный курс по теме защиты информации. Также в учебном центре студенты других кафедр и факультетов смогут получить базовые знания о киберугрозах, правилах защиты и поведения в интернете, ключевых трендах в области информационной безопасности. Обучение в этом центре смогут пройти и сотрудники различных государственных организаций и коммерческих предприятий.

«Лаборатория Касперского» активно работает в области повышения качества знаний о кибербезопасности и информационных угрозах в странах Центральной Азии. Например, в Казахстане мы регулярно проводим семинары для партнеров и мероприятия для СМИ на тему киберугроз. Один из важнейших этапов этой работы — выбор в качестве партнеров ведущих ВУЗов, которые позволяют популяризировать профессии в области информационной безопасности. Мы достигли существенного прогресса в области ИТ-безопасности. Однако когда речь заходит о персонале, мы видим кадровый голод и растущий спрос как на качественных специалистов по киберзащите, так и на хорошие знания рядовых сотрудников в этой области. Открытие учебного центра на базе КазНУ имени аль-Фараби позволит изменить положение дел в этой области. Мы рассчитываем, что наш центр станет той жизненно необходимой площадкой, где будущие специалисты по информационной безопасности, а также их коллеги по смежным отраслям смогут вместе строить более безопасный мир«, — так прокомментировал запуск учебного центра Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии и Монголии.