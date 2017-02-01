Известный российский вендор телекоммуникационного оборудования вышел на рынок Казахстана

Компания RDP.RU, ведущий российский производитель телекоммуникационных решений, осуществила первую продажу системы EcoNAT в Республике Казахстан.

Компания RDP.RU, ведущий российский производитель телекоммуникационных решений, при содействии регионального представительства компании «Информсвязь», осуществила первую продажу системы EcoNAT в Республике Казахстан. Данное решение позволит заказчику оптимизировать свое адресное пространство IPv4 для расширения абонентской базы.

Сотрудничество компании RDP.RU с игроками ИТ-рынка Казахстана началось в прошлом году. Этому также поспособствовало участие представителей компании в «IDC Central Asia CIO Summit 2016», который прошел в сентябре 2016г. в Алматы. Наибольший интерес казахской стороны вызвали устройства серии EcoNAT и EcoRouter (IP/MPLS).

Благодаря высокой производительности и гибкой ценовой политике вендора, решения RDP.RU успешно применяются в РФ государственными и корпоративными заказчиками, в том числе ПАО «Ростелеком». Устройства активно внедряются на территории СНГ и тестируются на зарубежных площадках, получая положительные отклики от пользователей. Оборудование предоставляется на тест бесплатно по запросу, а специалисты компании-производителя помогают установить и настроить выбранные решения.

Сергей Лопухов, генеральный директор «Информсвязь Казахстан»:

— В результате проведенного тестирования мы убедились, что EcoNAT — самое производительное, надежное и доступное решение проблемы нехватки IPv4-адресов. В процессе тестирования мы моделировали разнообразные рабочие условия, в том числе, нештатные ситуации. Тем не менее, продукт отлично себя зарекомендовал, работал качественно и бесперебойно. Мы с уверенностью можем сказать, что заказчики, которые будут использовать решения компании RDP.RU, сразу же убедятся в правильности своего выбора.

Сергей Никулин, генеральный директор RDP.RU:

— Я рад, что наши разработки нашли свое применение за пределами России, а теперь и в Казахстане. Убежден, что только выход на международный уровень позволит нам утвердить статус ведущего вендора телекоммуникационного оборудования с диверсифицированным портфелем заказчиков и передовой технической экспертизой. Мы определили круг стран, наиболее перспективных для сотрудничества: СНГ, БРИКС, страны Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия, Южная Америка и др. Уже налажены зарубежные деловые контакты, проведены предварительные переговоры, выявлены потребности ключевых заказчиков. Сейчас прорабатываются проекты с выходом на продажи.

О компании RDP . RU :

RDP.RU (Research & Development Partners) — ведущий российский разработчик и поставщик собственных телекоммуникационных решений. Компания создана в 2010 году и специализируется на разработке инновационного программного обеспечения и программно-аппаратных решений для высокопроизводительной обработки сетевого трафика.

RDP.RU располагает штатом высококлассных разработчиков и инженеров с опытом работы в ведущих международных корпорациях. Компания аккумулировала уникальную экспертизу в области разработки виртуализованных сетевых функций и телекоммуникационного оборудования на базе x86 платформ.

Продукция отвечает мировым стандартам качества и широко востребована в сетях операторов связи и корпоративных заказчиков. Компания является резидентом ИТ кластера инновационного центра «Сколково» и обладает собственной экспериментальной базой для функционального и нагрузочного тестирования сетевых устройств, в том числе, на реальном абонентском трафике.

Продукты компании:

EcoROUTER — универсальный IP/MPLS-маршрутизатор широкого спектра применения. Поддерживает протоколы ACL, QOS, VRF, VLAN, QinQ, LDP, LDP-PW, MPLS PW, VPLS, L3VPN, IS-IS, RIP, OSPF, IGMP, PIM-SM, iBGP, eBGP, SNMP, GPE, IPinIP, VRRP и др. Решение может использоваться как полноценная замена таких устройств, как Cisco ASR и Juniper MX. При разработке маршрутизатора было уделено особое внимание его совместимости со всеми подобными устройствами основных мировых вендоров.

EcoNAT — высокопроизводительный Carrier Grade NAT: до 160 Гбит/c в 1-м RU. Лучший в мире результат по скорости создания новых соединений, победитель тендера ПАО «Ростелеком».

EcoBRAS — Services Gateway для модели IPoE: ограничение скорости доступа по классам сервиса на базе IP-адресов и URL-списков, переадресация абонентов на портал, показ выборочным абонентам информационных сообщений, интеграция с биллингом при помощи Radius и tcp.

EcoFILTER — сетевое устройство, предназначенное для высокопроизводительной URL-фильтрации (URL-filtering) запрещенных сайтов по реестрам до 30 млн URLs.

www.rdp.ru

+7 (495) 204-9-204

sale@rdp.ru

О компании «Информсвязь»:

Компания «Информсвязь», образованная в 1989 году, является крупнейшей инжиниринговой компанией и ведущим системным интегратором России и СНГ. В настоящее время компанией построено более 280 крупномасштабных территориально распределенных мультисервисных систем в интересах государственных и коммерческих структур. Реализовано более 80 крупных проектов по комплексному оснащению объектов различного назначения инженерными и информационными системами.

«Информсвязь Казахстан»

050057, Казахстан, Алматы, ул. Жандосова, д. 36

Тел.: +7 (727) 250-58-31; +7 (727) 250-58-31

Факс: +7 (727) 250-19-50, доб. 218

http://www.informsviaz.kz/

sales@informsviaz.kz